Krems soll ab nächstem Schuljahr seine erste „echte“ öffentliche Ganztagsschule bekommen: Die Volksschule Hafnerplatz möchte probeweise eine 1. Klasse als Ganztagsklasse führen – mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt.

Projektunterricht am Nachmittag

Was ist der Unterschied zur Nachmittagsbetreuung, die ja auch jetzt schon bis 17 Uhr angeboten wird? „Die verschränkte Form“, erklärt Direktorin Daniela Ebner. Statt der strikten Trennung in Unterricht am Vormittag und Betreuung am Nachmittag wird das Gelernte nachmittags in Form von Projektunterricht vertieft. Der ganze Tag gliedert sich in Lern- und Erholungsphasen, es gibt Freizeit- und Bewegungsteile und – wie bisher auch – das Mittagessen.

Für die Eltern falle eine Sorge weg, erklärt Ebner: „Die Eltern werden entlastet, weil es in der Ganztagsklasse keine Hausaufgaben mehr gibt. Wir machen mit den Kindern Freizeitprogramm, und Schüler mit Sprachproblemen erhalten die Möglichkeit, mit schulischer Unterstützung ihr Deutsch aufzubessern.“

Sonst ändere sich nicht viel, versichert Ebner. Die Kosten bleiben gleich – der Höchstbetrag ist 88 Euro monatlich, wobei es für sozial schwächere Gruppen eine Staffelung (ab 23 Euro monatlich) gibt.

Nachfrage war auch bisher schon groß

Neben der naturwissenschaftlichen Ganztagsklasse will man weiterhin eine nicht-ganztägige 1. Klasse anbieten – mit Musik- und Integrationsschwerpunkt.

Entschlossen hat man sich zu dem neuen Angebot, weil die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung auch bisher schon groß war: Schon jetzt werden an der Volksschule Hafnerplatz von 89 Kindern 37 ganztags betreut, bei den Erstklasslern sind es bereits die Hälfte.

Verschränkten Ganztagsunterricht gibt es in Krems bisher nur an der heuer eröffneten privaten „International School“, die monatlich 350 bis 450 Euro kostet. Betreuung am Nachmittag wird aber an einigen Kremser Schulen angeboten.