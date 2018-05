Alles neu macht der Mai, so auch in der Region Kampseen. Bei der Generalversammlung am 25. April im Kulturhof in Neupölla wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Obmann ist Bürgermeister Gerhard Wandl aus Rastenfeld, 1. Obmann-Stellvertreterin Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger aus Gföhl, 2. Obmann-Stellvertreter Bürgermeister Andreas Pichler aus Lichtenau.

Zum Schriftführer wurde Bürgermeister Franz Aschauer aus Jaidhof gewählt (Stellvertreterin Bürgermeisterin Eva Schachinger aus St. Leonhard/Hw.), zum Kassier Bürgermeister Franz Sinhuber aus Krumau (Bürgermeister Günther Kröpfl, Pölla). Kassaprüfer sind die Vizebürgermeister Gerhard Steinböck aus St. Leonhard/Hw. und Gottfried Weixelbaum aus Jaidhof.

Obmann Gerhard Wandl bedankte sich für die hervorragende Arbeit bei seinem Vorgänger Andreas Pichler und freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit für die Region. Projekte wie die Fertigstellung der Regionsradroute, der Ausbau der Glasfaservernetzung, aber auch kleine Projekte oder der Gedankenaustausch bei Problemlösungen, die jede Gemeinde im Alltag zu bewältigen hat, stehen im Vordergrund.