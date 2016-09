Andi Knoll als Lesehelfer | Hitradio Ö3

Immer Freitags in der Ö3-Vormittagsshow (von 9 bis 12 Uhr) besucht Andi Knoll einen anderen Betrieb im Land und sendet live aus der Werkstatt, aus dem Büro, von der Baustelle, aus dem Geschäft, von der Tankstelle… : „Radiomoderator ist zwar mein Traumberuf aber wer weiß, vielleicht entdecke ich ja noch andere Fähigkeiten und Talente in mir – einen anderen Job, der mir taugt. Das wird spannend“, so der Moderator.

Ö3 sendet live aus Krustetten

Am Freitag war er beim Weingut Müller in Krustetten im Einsatz und ist der Familie Müller bei der Weinlese zur Hand gegangen. Andi hat Trauben geerntet, sie mit der Scheibtruhe in Kisten gefüllt, den Zuckergehalt gemessen, Kisten gewaschen, ist Gabelstapler gefahren und hat bei der Abfüllanlage geholfen.

Chef Leo Müller lobt seinen Praktikanten: „Andi hat die Arbeit schnell gelernt und ich hab gesehen, dass er sehr aktiv war. Mein Sohn Martin sagt zwar, es gibt kleine Verbesserungsvorschläge, aber wir waren sehr zufrieden mit ihm!“