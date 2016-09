Immer Freitags in der Ö3-Vormittagsshow (von 9 bis 12 Uhr) besucht Andi Knoll einen anderen Betrieb im Land und sendet live aus der Werkstatt, aus dem Büro, von der Baustelle, aus dem Geschäft, von der Tankstelle… : „Radiomoderator ist zwar mein Traumberuf aber wer weiß, vielleicht entdecke ich ja noch andere Fähigkeiten und Talente in mir – einen anderen Job, der mir taugt. Das wird spannend“, so der Moderator.

Ö3 sendet live aus Krustetten

Am Freitag, 30. September, ist Knoll beim Weingut Müller in Krustetten im Einsatz. Dort wird er der Familie Müller als Aushilfe bei der Weinlese zur Hand gehen.

Zu tun gibt es laut Martha Müller mehr als genug: „Für die Weinlese können wir jede Hand gebrauchen. Wir werden in den Weingarten fahren und die Trauben runterschneiden, im Keller bei der Füllanlage Flaschen füllen, bei der Traubenübernahme die Zuckergrade messen, die Trauben wiegen, die Kisten auswaschen und die Rotweingärtanks ausräumen. Das ist für drei Stunden zwar viel zu viel Arbeit, aber das kriegt der Andi schon hin.“

Ob er den Anforderungen wirklich gewachsen sein wird? „Klar, also ich kann eigentlich nix wirklich, aber fast alles ein bisschen. Das probieren wir jetzt aus“, lacht Andi Knoll.