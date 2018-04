Die Neuwahlen in den seit kurzem acht (bisher zehn ) Ortgruppen der ÖVP Krems sind derzeit in Gang. In Egelsee und im neuen Sprengel „Stein-Und“ (bisher Stein und West) bzw. „Altstadt-Mitte“ (bisher Krems-Mitte und Altstadt) wurde bereits gewählt. In weiteren fünf Stadtteilen stehen die Ortsparteitage unmittelbar bevor.

Beim Stadtparteitag der ÖVP Krems am 14. Mai wird sich der derzeit als geschäftsführender Obmann tätige Stadtrat Martin Sedelmaier (51) – er ist Kremser Stadtrat und Präsident der Niederösterreichischen Obstbauern – der Wahl zum Stadtparteiobmann stellen.