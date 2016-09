Ein großartiger Coup, der auch von großer touristischer Bedeutung für die Region ist, ist der Marktgemeinde Ottenschlag gelungen: Sie ist heuer Austragungsort der Schlittenhunde-Wagenrennen-Europameisterschaft.

„Teilnehmer waren von den Bedingungen begeistert“

Bereits seit sieben Jahren finden beim Hubertusstadion in Ottenschlag Schlittenhunderennen statt, anfänglich mit nur 25 Teilnehmern, im Laufe der Jahre wurden die Bewerbe stetig ausgebaut, auch aufgrund der „guten Zusammenarbeit in Ottenschlag und Umgebung“, wie Erich Astelberger, Präsident des Österreichischen Schlittenhundesportclubs, betont. Mittlerweile ist Ottenschlag ein fixes Highlight in den internationalen Rennkalendern.

Bereits vor drei Jahren wurde der Antrag gestellt, die Europameisterschaft 2016 an Ottenschlag zu vergeben. Die Gemeinde erhielt den Zuschlag, und bei der Generalversammlung des internationalen Dachverbandes im Juni wurde endgültig „grünes Licht“ gegeben.

„Die Teilnehmer waren von den Bedingungen in Ottenschlag begeistert“, so Bürgermeisterin Christa Jager. Vor allem der Reiz der Naturlandschaft, gepaart mit einer anspruchsvollen Rennstrecke, ist bei den Hunden und Mushern gleichermaßen beliebt.

Rund 130 Teilnehmer aus etwa 17 Nationen werden von 17. bis 20. November in Ottenschlag an den Start gehen, pro Tag werden über 1.000 Besucher erwartet. Das bringt eine sehr gute touristische Auslastung – auch für die Nachbargemeinden – in einer saisonstillen Zeit. Davon soll natürlich auch die heimische Gastronomie profitieren. Neben den Wettbewerben wird es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Info-Ständen, Publikumsfahrten, Kulinarik etc. geben. Auch mit den Schulen soll kooperiert werden.