Bewegung in der Kremser Fortgeh-Szene am Hohen Markt: Das beliebte Lokal Marquee gestaltet seine kompletten Räumlichkeiten neu und hat deswegen vorübergehend geschlossen. Am 18. Mai möchte Chef Hannes Zwirner mit einer „90‘s Party“ die Wiedereröffnung in neuem „Look“ feiern.

Grund für den Tapetenwechsel ist der Einzug des IMC in die daneben liegenden Räumlichkeiten der Gozzoburg. „Wir wollen klar getrennte Trakte schaffen. Deswegen verlagern wir die Toiletten auch in einen anderen Bereich, wofür wir einen kleinen Zubau machen. Auch auf einen neuen Schanigarten dürfen sich unsere Gäste freuen“, erzählt Zwirner.

Neben der Erneuerung von Böden, Bars sowie Licht- und Tontechnik soll auch das Getränkeangebot im oberen Teil des Lokals erweitert werden. „In Zukunft werden dann auch mehr Rum, Whiskys und Weine auf der Karte stehen“, so Zwirner. „Das Marquee wird sich nach der Umgestaltung mit Sicherheit herausheben“, ist Zwirner erwartungsvoll.