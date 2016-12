Neben der NÖN-Redaktion flatterte auch in die Redaktion einer großen Tageszeitung ein anonymes Schreiben eines „Tier- und Naturschützers“. Berichtet wird darin von einem angeblichen Umweltskandal, so sollen Waldflächen entlang der Fladnitz – in der Nähe des Steinbruchs Wanko – im Ausmaß von 30.000m² gerodet werden. Auch von einer Anzeige gegen den Steinbruch-Betreiber Asamer und den Grundbesitzer Stift Göttweig ist in dem Brief die Rede.

Aufklärung gibt es jetzt von mehreren Stellen, so auch von Bürgermeister Leopold Prohaska: „Die Vorwürfe sind ein absoluter Blödsinn. An dieser Stelle darf nichts gerodet werden. Diese anonymen Briefe kenne ich schon, die werden alle von ein und derselben Person geschrieben.“

Auch die angeblichen Anzeigen sollen laut den Verantwortlichen vom Stift Göttweig und Asamer nur heiße Luft sein.