„Inzwischen ist die Freude größer als die Wehmut“, verrät NMS-Direktorin Monika Böswirth, die sich Ende Jänner „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ in den Ruhestand verabschiedet hat. Worauf sie sich freut: „Dass ich mich nun verstärkt meiner 13 Monate alten Enkeltochter widmen kann.“

Verabschiedung im Anschluss an Abschlusspräsentationen

Monika Böswirth trat 1977 in den Schuldienst, nachdem sie an der Pädagogischen Akademie Wien ihre pädagogische Ausbildung absolviert hatte. 15 Jahre unterrichtete sie an der Hauptschule Albrechtsberg, dann kam sie nach Krems, wo sie zunächst in der Hauptschule Mitterweg tätig war.

Nach der Pensionierung von Monika Böswirth ist Heidrun Achleitner (Foto) interimistische Leiterin der NMS. Fotos: Lechner; privat | Lechner; privat

Mit der Eröffnung des Schulzentrums Krems im Jahr 2011 und der Zusammenlegung der drei Kremser Hauptschulen im neuen Gebäude übernahm sie die Leitung der Hauptschule. In ihre Verantwortung fiel auch die organisatorische Umwandlung der Hauptschule in die Neue Mittelschule.

Anlässlich ihres Pensionsantritts gab es für Böswirth einen Abschiedsempfang im Kremser Rathaus. Die Verabschiedung an der Schule fand im Anschluss an die Abschlusspräsentation der Englisch-Projektwoche der ersten und zweiten Klassen statt.

Interimistische Nachfolgerin von Böswirth als Leiterin der NMS Krems ist die bisherige Direktor-Stellvertreterin Heidrun Achleitner. Über die endgültige Nachfolge soll in den nächsten Monaten entschieden werden. Dem Vernehmen nach gibt es vier Bewerber, das Auswahlverfahren läuft.