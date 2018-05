Wie jedes Jahr sind auch heuer die Investitionen in geplante Straßenerneuerungen groß. Stadtrat Stefan Nastl rechnet wieder mit etwa einer Mio. Euro, die verbaut werden (zu beschließen im Gemeinde-Nachtrags-Budget).

Bereits fertiggestellt ist in der Schilterner Straße die Auffahrt ins Siedlungsgebiet Lange Sonne: Die gefährliche Senke wurde entschärft, Gehsteig und Flaschencontainer-Platz wurden errichtet. Ebenfalls fertig ist der Umkehrplatz mit drei Parkplätzen beim Nahversorger-Geschäft in der Langen Sonne.

Rechtzeitig vor dem Weinfrühling und dem Weinstadtball wurde ein Parkareal am Sauberg, neben den Gebäuden der Gartenbauschule, befestigt und freigegeben. 22 Stellflächen stehen hier am unteren Ende der Kellergasse zur Verfügung. „Ein erster Schritt zu unserem Ziel einer Verkehrsberuhigung, um die Sauberg-Kellergasse am Wochenende autofrei zu machen“, so Nastl: Die Keller am Sauberg sind nun von beiden Seiten durch Parkplätze erschlossen.

Nebenflächen im Vögerl (Gehsteig, Randsteine, Randstreifen, Bepflanzung) werden noch vor dem Sommer gestaltet, im Herbst kommt dann die Siedlung in der Feldgasse in Gobelsburg dran.

Ein Großprojekt ist die geplante Komplettsanierung der desolaten Zöbinger Straße im zweiten Halbjahr. Derzeit werden die Leitungen neu verlegt. Insgesamt werden da etwa 500.000 Euro investiert.