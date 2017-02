„Es erfüllt uns mit riesiger Freude und nicht endendem Stolz, was hier passiert ist“, erzählt der Kammerner Tom Putzgruber. Der Obmann ist mit seinem Verein „RespekTiere“ zum driten Mal innerhalb weniger Monate nach Temeswar in Rumänien gefahren, um den dort rund 150 in einem ärmlichen Tierheim lebenden Hunden zu helfen.

„Hilfesuchender Ausdruck in ihren Augen ist verschwunden“

Und die Entwicklung in dem weitläufigen Areal, das von einem 83-jährigen Ehepaar betreut wird, ist äußerst positiv. „Die Hunde sehen viel besser aus, kein Vergleich zu unserem letzten Besuch“, freut sich Putzgruber. Beim letzten Mal im Oktober litt der Großteil der Hunde noch schwer an Räude, ein großer Teil hatte durch das ständige Kratzen kaum noch Haare am Körper. „Nun kratzt sich kein Tier mehr, die allermeisten haben ihr Fell wieder, der hilfesuchende Ausdruck in ihren Augen ist verschwunden“, berichtet Putzgruber.

Die Hilfe des Vereins zusammen mit der Schweizer Tierschutz-Organisation „NetAP“ hat sich also bezahlt gemacht. Noch im Oktober lieferten Putzgruber und sein Team über eine Tonne Hilfsmittel für die Tiere und die Menschen. Auch beim letzten Besuch sind sie vor kurzem wieder mit einem voll beladenen Mercedes Sprinter nach Rumänien gefahren. Unter anderem mit im Gepäck: Hundefutter, Hundebetten, wärmende Kleidung und Lebensmittel für die Menschen – und auch persönliche Briefe von Spendern an das Ehepaar.

„Wir können nicht alle Wesen glücklich machen, aber zumindest einige davon – an dieser Stelle ist es gelungen, zumindest ein paar Menschen und deren Hunden zu beweisen, es gibt da jemand, der an sie denkt“, so Putzgruber.