Auch im November ein – leider – gewohntes Bild: Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Ende des Vormonats waren 2.695 Personen ohne Job, um 2,3 Prozent mehr als 2015. „Die Arbeitsmarktentwicklung in der Ostregion ist ungünstiger als in den restlichen Bundesländern. Auch in unserem Bezirk kann von einer nachhaltigen Stabilisierung oder einer Trendwende aufgrund der vorliegenden Prognosen nicht gesprochen werden“, so AMS-Krems-Chef Erwin Kirschenhofer.

Mit 49 Arbeitslosen entfallen rund 80 Prozent des Anstiegs im November auf Personen mit keiner oder geringer Qualifizierung. Weiterhin schwierig bleibt die Arbeitsmarktlage auch für ältere Personen sowie Personen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft ( jeweils +8,3 Prozent).

Erstmals seit längerer Zeit ist zudem der Bestand der sofort verfügbaren offenen Stellen zurückgegangen. „Ein Zeichen dafür, dass die Lage am heimischen Arbeitsmarkt aktuell durchwachsen ist“, so Kirschenhofer.

Der Kremser Arbeitsmarkt

Der Kremser Arbeitsmarkt im November im Vergleich zum selben Zeitpunkt des Vorjahres:

2.695 Arbeitslose (+2,3 Prozent), davon 1.227 Frauen (+4,8 Prozent) und 1.468 Männer (+0,3 Prozent)

430 Personen in Schulung (+10,8 Prozent)

288 arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahre (-5,9 Prozent)

1.005 arbeitslose Personen über 50 Jahre (+8,3 Prozent)

507 arbeitslose Ausländer (+8,3 Prozent)

138 arbeitslose Akademiker (+7,8 Prozent)

1.184 Arbeitslose „nur“ mit Pflichtschulabschluss (+4,3 Prozent)

963 Langzeitarbeitslose über 6 Monate (+2,0 Prozent)

553 Langzeitarbeitslose über 12 Monate (+4,1 Prozent)

193 sofort verfügbare offene Stellen (-4,5 Prozent)

26 Lehrstellensuchende (+4,0 Prozent)

10 offene Lehrstellen (-47,7 Prozent)

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im selben Zeitraum in NÖ:

57.430 Arbeitslose (+2,0 Prozent), davon 25.458 Frauen (3,1 Prozent) und 31.972 Männer (+1,2 Prozent)

Quelle: AMS