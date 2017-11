Nun ist es amtlich: Das Stift Göttweig bewirbt sich gemeinsam mit 13 Gemeinden der Region Dunkelsteinerwald um die Austragung der Landesausstellung 2023. Das Grundkonzept wurde jetzt im Stift erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Darin auffallend: Zwar lautet das Thema der Bewerbung „Musik“, allerdings werden auch andere Bereiche ins Rampenlicht gerückt, die von der Bewerbung und einem möglichen Zuschlag für die Landesschau profitieren sollen.

Immer wieder bei der Präsentation erwähnt wurden die Einbindung aller Bürger und die Nachhaltigkeit des Projekts über 2023 hinaus. Nicht näher eingegangen wurde hingegen auf die Finanzierung. Erst im kommenden Frühjahr soll sie stehen.

Die zukünftige Entwicklung des Bewerbungskonzepts vorantreiben soll eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) mit dem Namen Landesausstellung 2023 Stift Göttweig/Dunkelsteinerwald. Darin vertreten sind alle Bewerbergemeinden, darunter auch jene fünf aus dem Bezirk Krems-Land, Furth, Paudorf, Mautern, Bergern und Rossatz-Arnsdorf. Angeführt wird die ARGE von einer Steuerungsgruppe, der die Further Bürgermeisterin Gudrun Berger als Sprecherin vorsteht. Auch dabei ist unter anderem Stift-Wirtschaftsdirektor Gerhard Grabner.

„Musik geeignet, um Menschen einzubinden“

Dass Musik das Hauptthema der Bewerbung sein wird, ist laut Berger schnell klar gewesen: „Musik eignet sich bestens, um möglichst viele Menschen aktiv einzubinden. Überall gibt es Kulturvereine, wir haben eine Vielzahl an professionellen Musikern und Komponisten, und in der ganzen Region gibt es zahlreiche attraktive Orte, an denen man Musik erlebbar machen kann.“

Eine Fülle an musikalischem Material bereitstellen will das Stift Göttweig. Möglich macht das ein Musikarchiv mit tausenden Dokumenten. „Vor zwei Jahren haben wir so richtig angefangen, das zu entdecken. Da ruhen und schlummern einige Dinge bereits seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollen diese Materialien den Künstlern für die Landesausstellung zur Verfügung stellen“, erzählt Grabner.

Die zentrale Ausstellung bei der Landesschau findet im Stift Göttweig statt, Berger betont aber: „Wer diese Landesausstellung wirklich gesehen haben möchte, der muss auch alle unsere Gemeinden besucht haben.“ Bei bis zu 40 Minuten Fahrzeit zwischen den einzelnen Bewerbergemeinden aus den Bezirken Krems-Land, St. Pölten-Land und Melk kein leichtes Unterfangen.

Ein konkretes Bewerbungskonzept soll bis spätestens Anfang 2020 erarbeitet werden. Die ersten Schritte dafür wurden bereits bei drei Workshops zu den Themen „Wirtschaft“, „Kultur“ und „Soziales“ gesetzt.

In Ersterem wurden unter anderem die Ziele definiert, den Vertrieb regionaler, landwirtschaftlicher Produkte zu verbessern und Betriebe auch inhaltlich an der Landesausstellung zu beteiligen, zum Beispiel als Spielort von Konzerten. Workshop zwei machte unter anderem die künstlerische Aufbereitung von Märchen und Sagen und regionsübergreifende Großkonzerte zum Thema.

Beim Treffen zu „Soziales“ ging es vor allem um die Einbindung von Behinderteneinrichtungen in die Landesausstellung und öffentliche Mobilität. Als ausdrücklicher Wunsch offenbarte sich dabei ein öffentlicher Verkehr zwischen den Gemeinden mit guten Anbindungen an die bereits bestehenden öffentlichen Verkehrsadern.

Neben dem Stift Göttweig und der Region Dunkelsteinerwald bewerben sich auch Amstetten und die Region Wienerwald für die Landesausstellung 2023. Wer den Zuschlag erhält, soll 2020 entschieden werden.