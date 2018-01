Die Debatte um die Schadstoffbelastung von dieselbetriebenen PKW zeigt erstmals Wirkung in Krems. Das lässt sich an den Neuzulassungszahlen des Vorjahres ablesen.

Elektro- und Hybridautos verzeichnen starke Zuwächse

Von den 1.382 in der Stadt zugelassenen PKW sind 748 mit einem Dieselmotor ausgestattet. Im Jahr zuvor waren es exakt um 100 mehr. 573 Autos tanken Benzin, 31 sind Hybride und 30 beziehen ihren „Treibstoff“ aus der Steckdose.

Foto: Shutterstock/nexus | Shutterstock/nexus

Anders stellt sich die Situation am Land dar. 738 der 1.518 neu zugelassenen PKW sind dieselbetrieben. Das bedeutet einen Anstieg von 10 Autos. Ein genauerer Blick auf die Statistik im Bezirk Krems-Land lässt aber auch hier eine Entwicklung gegen den Treibstoff Diesel und hin zu anderen Antrieben erkennen.

Satte 145 Autos mehr als noch 2016 sind Benziner. Auch die Elektro- und Hybridautos verzeichnen starke Zuwächse. Der geringe Anstieg der Diesel-PKW ist wohl nur auf die generell höhere Zahl der Neuzulassungen im Vergleich zum Jahr 2016 zurückzuführen. Knapp 200 Autos mehr erhielten die Straßenberechtigung.

Krems-Land auf Rang vier im E-Auto-Ranking

Einen wahren Boom erlebt der Elektroauto-Markt in Stadt und Bezirk. Beinahe doppelt so viele Strom-PKW als im Jahr zuvor wurden 2017 in Stadt und Bezirk zugelassen. Die Ausgangsbasis ist in dieser Sparte allerdings nicht allzu hoch. 39 E-Autos wurden 2016 zugelassen. Im Vorjahr waren es 69, 39 davon am Land. 2,6 Prozent der Neuwägen waren somit E-PKW.

Im niederösterreichischen Bezirks-Ranking nimmt Krems-Land laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) damit den starken vierten Platz ein. Die Stadt Krems folgt knapp dahinter auf Rang sechs. Angeführt wird die Liste vom Bezirk Waidhofen an der Thaya (3,7 Prozent E-Auto-Anteil).

Die unangefochten beliebteste Automarke war sowohl in Stadt als auch Land wie in den Jahren zuvor Volkswagen. Insgesamt 544 Autos des deutschen Herstellers wurden neu zugelassen. Trotz des Abgasskandals konnte VW damit in beiden Gebieten zulegen.

Stadt-Land-Gefälle bei einzelnen Automarken

Auf den Plätzen dahinter variieren die beliebtesten Automarken. Während in der Stadt Opel und Skoda die weiteren Podiumsplatzierungen bekleiden, erfreuen sich am Land auch die asiatischen Automarken Kia und Nissan größter Beliebtheit. Das Gefälle zwischen Stadt und Land ist vor allem bei dem japanischen Hersteller enorm. 101 zugelassenen Nissan am Land stehen magere elf in der Stadt gegenüber.

Wie ist der erhebliche Unterschied zu erklären? Harald Ruiner aus Langenlois macht den Standort seines auf Nissan spezialisierten Autohauses dafür verantwortlich. „Der typische Stadtbewohner fährt zum Autokauf nicht aufs Land hinaus. Das konnten wir trotz attraktiver Angebote leider noch nicht ändern.“ An eine größere Geländeauto-Liebe der Landbewohner glaubt Ruiner nicht.

Sowohl am Land als auch in der Stadt mit seinen Automarken in den Top-Fünf der Neuzulassungen vertreten ist das Autohaus Birngruber. Uneingeschränkt zufrieden ist Geschäftsleiter Stefan Röglsperger dennoch nicht: „Bei den Audi-Verkaufszahlen sind wir nicht glücklich. Da hoffen wir 2018 aber mit den vielen neuen Modellen auf eine Steigerung. Generell sind wir aber natürlich immer abhängig von der aktuellen Wirtschaftslage.“