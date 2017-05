Das launige Aprilwetter ließ im vergangenen Monat wohl den einen oder anderen Kremser bereits an einen baldigen Urlaub im sonnigen Süden denken. Ganz oben auf der Liste stehen dabei für Reisen mit dem Flugzeug Spanien und Griechenland, mit dem Auto geht es zumeist nach Kroatien oder Italien. Größte Verliererdestination ist die Türkei.

Für Daniela Sinnhuber vom Reisebüro Neuhofer-Reisen in der Göglstraße keine Überraschung. „Mit so einem umstrittenen Präsidenten ist das wirklich kein Wunder. Ich glaube, dass er sogar noch vor der Angst vor Terroranschlägen der Hauptgrund ist, dass für die Türkei absolut keine Nachfrage herrscht.“

Daniela Sinnhuber vom Reisebüro Neuhofer-Reisen freut sich über mehr Buchungen als im Vorjahr. Foto: Lechner | Johann Lechner

Von Urlaubsverdrossenheit aber ist trotz des Wegfalls der Türkei als Reiseziel bei den Kremsern keine Spur. „Wir haben um ein Vielfaches mehr Buchungen als im Vorjahr. Ich glaube, dass sich viele Leute mittlerweile im Internet verlassen fühlen. Bei uns haben sie einen Ansprechpartner, der viel mehr Services bietet und seriöse Infos liefert“, so Sinnhuber.

Einen anderen Grund für die höheren Buchungszahlen nennt Zaklina Hofbauer vom Reisebüro Kuoni im Bühlcenter. „Im letzten Jahr hat die Bedrohung durch den Terror so richtig angefangen, das hat viele Leute vor Urlauben abgeschreckt. Mittlerweile haben sie aber mitbekommen, dass in Touristengebieten nichts dergleichen passiert.“

Auch unter der Unsicherheit der Urlauber zu leiden hatten in den vergangenen Jahren die beliebten Reiseziele in Nordafrika. „Die Lage scheint sich jetzt aber wieder etwas zu entspannen, zumindest Ägypten ist nach den Unruhen der letzten Jahre wieder gefragter. Bei Tunesien herrscht aber leider nach wie vor Stillstand“, erzählt Philipp Griessler, Leiter des Ruefa-Reisebüros im Steinertor. „Tunesien geht bei uns auch überhaupt nicht“, stimmt Hofbauer der Konkurrenz zu.

Zu einem absoluten Geheimtipp für Billig-Strandurlauber hat sich in den letzten Jahren Bulgarien entwickelt. „Dort kann man im Sommer noch etwas billiger urlauben als in den klassischen Destinationen“, erklärt Sinnhuber. „Bei uns zieht aber auch Portugal immer mehr an“, ergänzt Griessler.

Weniger USA-Reisende wegen Präsident Trump?

Eine unterschiedliche Auslastung verzeichnen die Reisebüros bei Buchungen in die USA. „Die Nachfrage ist bei uns nicht mehr ganz so stark. Ich glaube, dass das mit der Wahl von Präsident Trump zusammenhängt, womit ja viele nicht einverstanden waren“, vermutet Sinnhuber. Im Gegensatz dazu steht das Reisebüro Kuoni, das sich einen Ruf als Amerika-Spezialist erarbeitet hat. „Reisen in die USA liegen voll im Trend“, so Hofbauer.

Neben den USA sind Ziele für Fernreisen vor allem im Winter beliebt – und da für zumindest zwei Wochen. An der Spitze stehen dabei die Malediven, Seychellen, Mauritius, Sri Lanka und Thailand. „Wir hatten zuletzt aber auch eine Buchung in die Mongolei“, schmunzelt Sinnhuber.

Parallel zu den klassischen Flugreisen entwickeln sich auch Kreuzfahrten zu einer Reise-Alternative für die Kremser. „Beliebt sind da im Sommer Mittelmeerrundfahrten und im Winter der Norden rund um Skandinavien“, erzählt Griessler.