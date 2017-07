Schloss Dürnstein hoch über der Donau war am Dienstag wieder Schauplatz des Kick Off-Events der "Starnacht aus der Wachau". Am 1. und 2. September werden unter anderem Adel Tawil, Conchita, Tagträumer, Vanessa Mai, Nino de Angelo, Fantasy, Bernhard Brink und The Baseballs auf der Bühne der Arena in Rossatzbach am gegenüberliegenden Ufer stehen.

Als Moderatoren wurden Barbara Schöneberger und Alfons Haider angekündigt. Ausgestrahlt wird die "Starnacht aus der Wachau" laut einer Aussendung am 9. September in ORF2 und im MDR um 20.15 Uhr.