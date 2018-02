Über zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die Diskothek „Millennium“ im Gewerbepark schließen musste. Lange Zeit war der von außen eher unattraktiv anmutende „Klotz“ beim Cinemaplexx das Nonplusultra in der heimischen Fortgeh-Szene – und das nicht nur an Samstagen: Unvergessen sind bei den – zum Teil heute über 30-jährigen – ehemaligen Millennium-Besuchern die stets gut besuchten montäglichen „Blue Monday“-Parties.

Vor zehn Jahren schloss das „Millennium“ im Gewerbepark seine Pforten. Gschwantner kann sich eine Rückkehr dorthin vorstellen. Foto: Archiv/Johann Lechner | Archiv/Johann Lechner

Aber nicht nur für die Kremser Jugend war das „Millennium“ Anlaufpunkt Nummer eins. Sogar in den benachbarten Bundesländern zog die Disko junge Leute in ihren Bann. „Teilweise kamen sie in Bussen aus Oberösterreich und Wien her, um bei uns zu feiern“, erinnert sich „Millennium“-Boss Christian Gschwantner zurück.

Gschwantner: „Will eine neue Ära einläuten“

Geht es nach dem Lengenfelder Disko-König, soll über das „Millennium“ aber schon bald nicht mehr in Vergangenheitsform gesprochen werden. „Ich plane ein Comeback und will eine neue Ära einläuten“, verkündet Gschwantner.

Für krachende Club-Musik sorgte der „Millennium-Truck“ am Kremser Faschingsumzug. Angekündigt wurde dabei auch ein Mega-Event am 19. Februar 2019. Foto: Übl | Übl

In welcher Form die Rückkehr ablaufen soll, verrät Gschwantner noch nicht. Es soll sich aber um eine 2019 beginnende dauerhafte Veranstaltungsreihe handeln. „Ich weiß noch nicht, ob es eine wöchentliche Geschichte wird“, sagt Gschwantner, der sich trotz des damals unsanften Endes auch den Tanztempel im Gewerbepark wieder als Standort vorstellen könnte.

Einen Strich durch die Rechnung machen könnte ihm allerdings Haus-Eigentümer Peter Hauswirth: „Aufgrund der Vorgeschichte schließe ich das eher aus.“

Publikum für ein Comeback gäbe es laut Gschwantner jedenfalls genug. „Viele Millennium-Fans haben den Jüngeren erzählt, wie es damals in der Disko war. Deswegen kann man mit einem Comeback auch die Generation der 20-Jährigen ansprechen.“

Woher kommt die Motivation, einen neuen Versuch mit dem „Millennium“ zu wagen? „Es hat keinen konkreten Anlass gegeben. Ich habe viel Networking in der Vergangenheit betrieben und da ist das Feuer einfach wieder entflammt“, so Gschwantner.

„Ich habe in der Vergangenheit viel Networking betrieben, da ist das Feuer in mir wieder entflammt.“„Mister Millennium“ Christian Gschwantner

Bevor der 44-Jährige sich um sein dauerhaftes Projekt kümmert, liegt das Hauptaugenmerk noch auf einer Großveranstaltung, die am 19. Februar 2019 stattfinden soll. Für die breite Masse publik gemacht hat Gschwantner das bereits im Rahmen des Kremser Faschingsumzugs, bei dem die „Narren“ auf seinem „Millennium-Truck“ Flyer mit genau diesem Datum und dem Hinweis „Save the date“ im Publikum verteilten.

„Genau an diesem Tag vor 20 Jahren habe ich das Millennium in Krems eröffnet. Zu diesem Anlass möchte ich eine Art Klassentreffen veranstalten“, erklärt Gschwantner. Das Mega-Event soll mit 3.000 bis 5.000 Besuchern über die Bühne gehen. Als Austragungsort favorisiert Gschwantner die Österreich-Hallen. „Weil es da aber mit der Lärmproblematik so schwierig ist, gibt es auch zwei Alternativen.“

Bis Anfang April möchte Gschwantner nähere Infos bekannt geben, Ende Oktober soll bereits der gesamte Kartenvorverkauf abgewickelt sein.