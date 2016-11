„Das ist Rufschädigung!“ Große Aufregung herrscht zurzeit bei Armin Oswald und Hannes Zwirner, den Betreibern der beiden größten Altstadtlokale „Q-Stall“ und „Marquee“.

Auslöser ist die Sendung „Der große Österreich-Test: Moravec undercover“ des privaten Fernsehsenders ATV, in der die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes in Niederösterreich getestet wurde.

Über 18 Jahre müssen die Gäste im „Marquee“ von Hannes Zwirner sein. | NOEN, Johann Lechner

Zwei 14-jährige Mädchen, mit versteckter Kamera ausgestattet, kamen laut Fernsehbeitrag problemlos in das Lokal und in weiterer Folge an Alkohol.

„Der ganze Vorfall war komplett inszeniert! Herr Moravec hat in einem Bus gewartet bis der Türsteher auf die Toilette musste und hat dann den beiden Mädels das Kommando gegeben, schnell in das Lokal hineinzugehen“, ist „Q-Stall-Inhaber und Betreiber Armin Oswald empört. „Das Fernsehteam hatte auch weder ein Zutrittsrecht noch eine Drehgenehmigung!“

