Unter neuer Leitung steht die „Arche Noah“, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt & ihre Entwicklung. Markus Amann (52), Gartenexperte aus Vorarlberg – er ist unter anderem Präsident der Vorarlberger Obst- und Gartenbauvereine – fungiert seit 1. April als Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins.

Amann nimmt damit ein Pendlerdasein in Kauf – er ist nach Wien übersiedelt, oft in Schiltern anzutreffen, und er verbringt die Wochenenden im Ländle, „aber das hatte ich schon mal“, sagt er: Er war unter anderem Pressesprecher im Innen- und Bildungsministerium in Wien.

„Schaugarten in Schiltern ist ein Frequenzbringer“

Die Leitung der Arche Noah sei für ihn eine „neue schöne Herausforderung“, er führe derzeit „viele, viele Gespräche“. Die Entwicklung des Vereins sei „auf einem guten Weg“. Im Vorjahr gab es ja einige „Turbulenzen“. Verluste im Pflanzenmarkt-Geschäft führten zu personellen Maßnahmen in der Arche Noah-Schaugarten-GmbH (Kündigung von etwa 20 Mitarbeitern, wir hatten berichtet - siehe hier und weiter unten).

Heuer wurde der Betrieb unter dem neuen Namen „Vielfalt erleben“ wieder aufgenommen, es gibt weiterhin den Verkaufsshop in Schiltern (wenn auch mit geänderten Öffnungszeiten) wie auch den Pop-up-Store in Wien.

„Der Schaugarten in Schiltern ist ein Frequenzbringer“ , sieht Amann das Herzstück der Arche Noah auch weiterhin als Aushängeschild des Vereins, der in der bewährten Form weiter bestehen bleiben soll.

Die Zahlen seien „gut“, der Verein sei mit etwa 17.000 Mitgliedern gut aufgestellt. Schwerpunkte, die er in Zukunft setzen will, seien die Forcierung der Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten (die die Erhaltung/Entwicklung der Sortenvielfalt sichern sollen), die Vernetzung mit Kooperationspartnern und der Ausbau der Bildungsprogramme.