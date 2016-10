Einen grausigen Fund machte der Langenloiser Benjamin Hluchy (29) vergangenen Sonntag: Beim Spaziergang mit seiner Freundin und deren kleinem Sohn entdeckte er auf einer neu errichteten Verkehrsinsel in der Franz-Josef-Straße Überreste eines Schädels. „Es dürfte sich um einen menschlichen Schädel handeln“, erklärt die Polizei.

