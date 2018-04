Nach mehr als 15-jähriger Amtszeit wird Bürgermeister Peter Heindl sein Amt zur Verfügung stellen. Am vergangenen Freitag hat die Schönberger ÖVP die Weichen gestellt: Der bisherige Vizebürgermeister Michael Strommer wird Heindl nachfolgen.

„Das ist ein Schritt, der mir sicher nicht leichtgefallen ist“, erklärte Peter Heindl gegenüber der NÖN. Und weiter: „Es gab schon längere Zeit Überlegungen und Gedanken, mit spätestens Ende der Gemeinderatsperiode 2020 dieses wichtige Amt zurückzulegen. Aus beruflichen und privaten Gründen kann ich die notwendige Zeit für die Ausübung des Amtes als Bürgermeister nicht mehr aufbringen.“

Die Volkspartei Schönberg hat nun die Entscheidung getroffen, Heindls Nachfolger die Möglichkeit zu geben, sich in die Amtsgeschäfte einzuarbeiten. Darum wird Heindl noch bis Jahres ende in seinem Amt bleiben. Dann will er sich gänzlich aus dem Gemeinderat zurückziehen. Alle für heuer vorgesehenen Projekte wird Heindl noch umsetzen und abschließen.

Heindls Nachfolger Michael Strommer ist seit acht Jahren im Gemeinderat und seit 2015 Vizebürgermeister. Als Gemeinderat wird Martin Kolm aus Schönberg nachfolgen. Weitere Entscheidungen werden in den kommenden Monaten seitens der VP Schönberg gefällt.