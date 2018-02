Zur Freude der Kollegen ist Herr Eipeldauer noch so fit, dass er noch immer aktiv als Referent bei Kursen in der Gartenbauschule Langenlois im Einsatz ist. Aktuell referiert Hr. Eipeldauer an der Gartenbauschule Langenlois im Fachkurs Landschaftsgärtner - veranstaltet von der Akademie Landschaftsbau Weihenstephan.

Alles Gute und vor allem weiterhin viel Gesundheit wünscht das Team der Gartenbauschule Langenlois.