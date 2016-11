Der Platz wird knapp im Gewerbepark. Nur mehr acht freie Flächen – mit einer Ausnahme alle in Privatbesitz – stehen noch zur Verfügung, nachdem sich BMW und Kinastberger zwei Grundstücke gesichert haben.

Zu große Konkurrenz für Innenstädte?

BMW Auer baut derzeit auf dem Grundstück neben Klenk & Meder. Spätestens im Februar 2017 soll der Kfz-Händler von der Wiener Straße in den Gewerbepark ziehen (wie berichtet, wird am bestehenden Standort ein Intersport-Projekt realisiert).

Holzbau-Spezialist Kinastberger plant am Ende des Gewerbeparks Richtung Stratzdorf eine Fertigungshalle, die in weiteren Bauschritten um eine Lagerhalle und Büroräume erweitert werden soll. „Wir befinden uns mitten in der Planungsphase und können daher noch nicht genau sagen, wann es losgeht“, so Karin Kinastberger.

Durch die Dichtheit, die Größe der Geschäfte und die bessere (und kostenlose) Parkmöglichkeit wird Gewerbeparks generell gerne nachgesagt, ein (zu) großer Konkurrent für Innenstädte zu sein.

Mode-Shop Fussl kommt – aus der City...

Ein Blick auf die aktuellste, von der Wirtschaftskammer in Auftrag gegebene und alle fünf Jahre erscheinende KANO-Studie über die Angebotsstruktur in Krems aus dem Jahr 2013 zeigt: Von den insgesamt 124.611 m Verkaufsfläche von Krems befinden sich nur etwas mehr als 18.000 m in der Innenstadt, obwohl dort mit 171 Geschäften fast genauso viele untergebracht sind wie im Rest der Stadt (182) – von denen sich wiederum mit rund 50 Geschäften knapp ein Drittel im Gewerbepark befindet.

Matthias Slatner, Leiter der Wirtschaftsservicestelle, weiß von dem Konkurrenz-Denken, hält aber nichts davon, andere zu beschuldigen: „Stattdessen sollte sich jeder auf seine Stärken konzentrieren.“

Der letzte „Neuzugang“ beim Gewerbepark kommt übrigens aus der Innenstadt – und verdeutlicht zugleich die Problematik: Der Mode-Shop Fussl übersiedelte vom Einkaufszentrum Steinertor in den Osten der Stadt und konnte durch das Mehr an Verkaufsfläche auch das Sortiment deutlich aufstocken.

Eines der ersten Unternehmen, die sich vor knapp 20 Jahren im Gewerbepark angesiedelt haben, war übrigens Baumax (der mittlerweile als Obi-Filiale geführt wird). Auch das Kino sowie der Verpackungsspezialist Strapex gelten als „Pioniere“ des Gewerbeparks. BMW Auer ist hingegen der erste Neubau seit über zwei Jahren.