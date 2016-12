Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei Gföhl: Ein 51-jähriger Mann aus Senftenberg rief zu nächtlicher Stunde an und bat um Hilfe gegen seine tobende 56-jährige Lebensgefährtin. Die Frau habe ihn geschlagen, und er habe große Angst.

Als die Polizisten am „Tatort“ eintrafen, sahen sie die Angaben des Mannes bestätigt. In der Folge verhängten die Beamten eine amtliche Wegweisung. Also musste die Dame die Wohnung verlassen.

Kaum zwei Stunden später kehrte die verbannte Lebensgefährtin zurück. Es kam zu einer neuerlichen Auseinandersetzung, und wieder musste die Polizei einschreiten. Diesmal wurde die Frau auch gegenüber den Beamten aggressiv. Einer der Polizisten bekam einen Schlag ab und wurde getreten. Schließlich sahen die Uniformierten keine andere Möglichkeit mehr, als der Angreiferin kurzfristig Handschellen anzulegen. Sie wurde festgenommen. Ein Alkotest ergab, dass die Frau erhebliche Mengen konsumiert hatte.

Am nächsten Morgen wurde eine Anzeige auf freiem Fuß verhängt.