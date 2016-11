Senftenberg

Bei einem Investitionsvolumen von rund 15 Mio. Euro soll das vor 62 Jahren gegründete Familienunternehmen in rund zwei Jahren Bauzeit architektonisch und konzeptionell auf neue Beine gestellt werden.

„Durch unser erstklassiges medizinisches Produkt in Kombination mit einer Viersterne-superior-Hotellerie und dem geplanten multidisziplinären Fachärztezentrum werden wir am Standort künftig weit über unsere Stammklientel hinaus auch jüngere, wertschöpfungsstarke, überregionale und internationale Gästeschichten ansprechen“, so der Klinikchef Martin Nuhr in einer Aussendung. Das auf rund 6.500 m² Gesamtfläche geplante viergeschoßige Gesundheitszentrum wird mit neuen Angeboten im Bereich Diagnostik und Therapie weiter ausgebaut.

Mit den baulichen Maßnahmen werden fast ausschließlich Unternehmen und Zulieferer aus der unmittelbaren Umgebung beauftragt. Zusätzliches Personal wird aus dem regionalen Arbeitsmarkt rekrutiert. Die Erschließung neuer gesundheitstouristischer Zielgruppen setzt wichtige Impulse für den niederösterreichischen Wirtschaftsraum und die Region Kremstal.