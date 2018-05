In der Bauernstube des Hauses in Senftenberg, wo sich heute seine Tischlerei befindet, wurde Gottfried Wieland vor 60 Jahren (am 2. Mai) geboren. Am Wochenende lud er dorthin eine rund 400-köpfige Gratulantenschar, um mit Familie, Freunden und Partnern aus dem öffentlichen Leben, Wirtschaft und Kammer, auf den „Runden“ anzustoßen.

Volles Haus in der Senftenberger Tischlerei

Das „volle Haus“ war kein Wunder. Wieland blickt auf eine höchst erfolgreiche Tätigkeit zurück. Mit 22 Jahren hatte er das Unternehmen seines Vaters Erich, der ebenso anwesend war wie Mutter Friederike, übernommen. Dieses führt er nach wie vor erfolgreich, fungierte aber unter anderem auch als Wirtschaftskammer-Obmann im Bezirk Krems und als Landesinnungsmeister der Tischler und ist heute WIFI-Kurator. An seiner Seite standen am Festtag neben Sohn Rainer und Tochter Julia auch Partnerin Martina Swerak.

Zahlreiche Honoratioren in der Gästeschar

Beim von ORF-Mann Karl Trahbüchler moderierten Nachmittag dabei waren Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl, Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer und die Bürgermeister Josef Ott (Senftenberg), Reinhard Resch (Krems) und Ludmilla Etzenberger (Gföhl).

Neben dem heimischen Pfarrer Paul Sordyl war auch der Kremser Seelsorger Franz Richter in der Schar der Feiernden. Seitens der Kammer wohnten dem Event aber auch Vizepräsident Josef Breiter, der Kremser Obmann Thomas Hagmann und Bezirksstellenleiter Herbert Aumüller bei.

Schwungvolle Klänge, kurzweilige Feier

Schwungvolle Klänge zum Fest kamen von der Musikkapelle Senftenberg unter Brigitte Seiler und von den Kamptalkrainern, deren auch Ex-Bezirkshauptmann Werner Nikisch angehört. Der offizielle Teil der Feier wurde in kurzweiligen Interviews abgewickelt. Auf der Bühne kamen so Tischler-Kollege Johann Krenn, der die Berufsschule mit dem Jubilar absolviert hat („Gottfried und ich kennen uns aus der Hallstatt-Zeit!“), Sohn Rainer, Netzwerk-Partnerin Anna Schütz, Landesinnungsmeister Helmut Mitsch zu Wort.

Goldene Wappennadel für Gottfried Wieland

Bürgermeister Josef Ott, der im Scherz das Buffet vorzeitig eröffnete (Kommentar aus dem Publikum: „So ein Politiker wird sicher wiedergewählt!“), hatte auch die Goldene Wappennadel der Marktgemeinde für Wieland im Gepäck – hatte dieser doch auch 20 Jahre als Gemeinderat gearbeitet. Auch seitens der Kammer gab es Gold für den Jubilar, der, wie mehrfach betont wurde, schon „fast ausdekoriert“ ist.

Scheidender AMS-Chef als Tischler-Lehrling

Auf Gottfried Wieland, der nach eigenem Bekunden „auf keinen Fall schon in Pension gehen“ möchte, wartet in nächster Zeit eine wichtige Aufgabe: Der scheidende AMS-NÖ-Chef Karl Fakler, ein Kunde des Jubilars, möchte in der im Sommer beginnenden Pension in Senftenberg das Tischlerei-Handwerk erlernen. Präsidentin Zwazl würdigte den „Holzwurm“ Wieland als „Teamspieler“. Landeshauptfrau Mikl-Leitner wünschte dem Gastgeber die Erfüllung all seiner Wünsche.

Neuer Hilfsverein aus der Taufe gehoben

Höhepunkt des gemütlichen Nachmittags war die Vorstellung des Vereins „Senftenberger für Senftenberger“. Der Jubilar hatte die Gründung des Vereins angeregt, der auf die Erlebnisse beim Hochwasser 2002 zurückgeht.

In der neuen Gruppe, in der ihm neben Vertretern aller Orte der Gemeinde, Pfarrer, Arzt und Schuldirektorin im Vorstand zur Seite stehen, soll in Not geratenen Menschen oder Familien in der Gemeinde unbürokratisch geholfen werden. Als Patinnen fungieren Mikl-Leitner und Zwazl. Wielands Netzwerkpartner legten mit einer Spende von 2.000 Euro bereits den Grundstein. Spenden der Gäste der Feier werden das Konto auffetten.

Wiedersehen zum „120er“ ist fix eingeplant

Vor der Eröffnung des Buffets und der sehenswerten, umfangreichen Foto-Ausstellung über die 120-jährige Geschichte der Tischlerei meinte Wieland: „Wenn ich 120 werde, wünsche ich mir, dass die Landeshauptfrau zu mir kommt und mir gratuliert!“. Diese Zusage hat er in der Tasche …