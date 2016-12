In Krems wird der Jahresausklang sportlich gefeiert. Der traditionelle Silvesterlauf in der Innenstadt zieht jedes Jahr nicht nur Hunderte Aktive an, sondern ist auch beliebter Treffpunkt für Innenstadtbesucher, um auf das neue Jahr anzustoßen. Der Start-Zielbereich ist auf dem Dreifaltigkeitsplatz.

Der Startschuss fällt um 12.15 Uhr (Kinderläufe) und um 13 Uhr (Hauptlauf). Die Strecke verläuft durch die Göglstraße, Untere und Obere Landstraße, Südtiroler Platz, Stadtpark, Fischergasse, Hafnerplatz, Herzogstraße.

Autofahrer müssen am Vormittag bis etwa 15 Uhr mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Stadtbus Linien 1, 2 und 4 fahren ab 10 Uhr Ersatzhaltestellen an.

Nähere Infos: http://www.krems.gv.at/Verkehr/Stadtbus_-_unser_Kremser_