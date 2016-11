Nach Monaten an medizinischen Kontrolluntersuchungen und der präventiven Einnahme von Medikamenten kann ein 46-jähriger Wachebeamter der Justizanstalt Stein aufatmen: Der Stich an einer Tätowiernadel eines an Hepatitis C erkrankten Häftlings blieb zum Glück ohne gesundheitsschädigende Folgen.

Häftling: „Konnte ich doch nicht ahnen...“

Ende September habe er vorerst die letzte Untersuchung gehabt und nun die positive Nachricht bekommen, dass er sich nicht angesteckt habe, erzählt der Beamte sichtlich erleichtert im Zeugenstand. Im Zuge einer Zellenkontrolle habe er einen Schlitz in einer Jacke bemerkt und hineingegriffen. Verhängnisvoll, denn der an einer ansteckenden Krankheit leidende Häftling und Besitzer der Jacke hatte darin zwei Spritzen und eine Tätowiernadel versteckt.

„Es tut mir leid. Aber ich konnte doch nicht ahnen, dass eine Kontrolle stattfindet und sich ein Beamter an der Tätowiernadel sticht“, beteuert der 31-jährige Häftling vor Gericht. „Sie wussten aber schon, dass jederzeit Kontrollen stattfinden können und Sie haben mit den versteckten Nadeln den Beamten einer Gesundheitsgefährdung ausgesetzt“, entgegnet Richter Michael Marvan harsch. Das räumt der Häftling zähneknirschend ein und erkärt lapidar: „Da kann i jetzt auch nichts mehr machen.“

Richter Michael Marvan verhängt über den Häftling weitere fünf Monate hinter Gittern. Weiters spricht der Richter dem Opfer 13.242 Euro Schadenersatz zu. Rechtskräftig.