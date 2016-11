Bis vor wenigen Tagen war das Parken in der Tiefgarage unter dem Einkaufszentrum Steinertor in der ersten Stunde so gut wie gratis. Nahezu jedes Geschäft hat die Tickets auch dann abgestempelt, wenn dort nicht eingekauft wurde. Niemand wollte potenzielle Kunden vergrämen.

„Ich kann ja nicht die Betriebe der Innenstadt mitsubventionieren“

„Da ist es leider zu Auswüchsen gekommen. Viele Leute haben irgendwo im Umfeld ihre Einkäufe getätigt, aber bei uns gratis geparkt“, erklärt Otmar Seidl, Besitzer des EKZ und seit Kurzem auch der Tiefgarage, warum man die Notbremse gezogen hat. „Laut unseren Zählungen hat etwa die Hälfte bei uns gratis geparkt, aber nicht hier eingekauft. Ich kann ja nicht die Betriebe der Innenstadt mitsubventionieren.“

Man habe die Schrankenanlage aus technischen Gründen erneuern müssen und dies zum Anlass genommen, die ohnehin geplante Tarifumstellung durchzuziehen. Nun sind auch in der ersten Stunde 1,50 Euro fällig.

„Jetzt liegt es im Ermessen des Geschäftsbetreibers, ob er einen entsprechenden Bonus gibt. Einen generellen Anspruch auf Gratis-Parken in einer privat geführten Garage gibt es ohnehin nicht“, so Seidl. Er will Partnerbetriebe aus der Fußgeherzone mit ins Boot holen, die dann auch gute Kunden in den Genuss einer oder mehrerer Gratis-Parkstunden kommen lassen können.

Nun ist auch die erste Stunde kostenpfichtig. | Johann Lechner

In der Praxis funktioniert das so, dass man sein gelöstes Parkticket vor der Ausfahrt einschiebt, und dann die „Gutzeitkarten“ von den Einkäufen nachschiebt, wodurch sich der zu bezahlende Betrag verringert.

„Die Betriebskosten für die Tiefgarage belaufen sich auf rund 5.500 Euro im Monat. Wir investieren derzeit in eine neue Beleuchtung und modernisieren die Garage“, begründet Seidl die kurzfristig gesetzte Maßnahme.

Mit Jahreswechsel soll auch die Möglichkeit, einen Dauerparkplatz um 89 Euro zu mieten, verstärkt propagiert werden. Derzeit nutzen neben den Hausbewohnern und eingemieteten Firmen auch schon einige Private aus der Nähe diese Möglichkeit, ihr Auto unter Dach und geschützt abzustellen.

Seidl sieht die Parkgarage generell als Parkmöglichkeit für die Besucher und Kunden der Innenstadt.

Hinsichtlich der von ihm geplanten zusätzlichen Tiefgarage unter dem Südtirolerplatz ist die Luft etwas draußen: „Das wird noch einige Jahre dauern. Die Unterstützung der Stadt ist nicht sonderlich groß.“