Street-Food-Märkte sind das wohl größte globale Phänomen in der Gastronomie der vergangenen Jahre. Ausgehend vom asiatischen Raum hat das Straßenessen schnell die europäischen Metropolen erfasst. Mittlerweile arbeitet sich der Trend auch in die „Peripherie“ vor, das „European Street Food Festival“ in St. Pölten lockte schon mehrmals die Massen in das VAZ.

„Krems ist die kleinste Stadt, die wir besuchen“

Auch Krems darf sich heuer erstmals auf einen Street-Food-Markt freuen. Von 29. Juni bis 1. Juli legt die „Streetfoodtour“ des Linzer Unternehmens „Street Food Market Austria“ am Dreifaltigkeitsplatz einen Stopp ein. Wie sehr der Trend vor allem bei jungen Leuten eingeschlagen hat, zeigt das Interesse auf Facebook. Nach nur wenigen Tagen haben bereits über 3.500 Personen angeklickt, sie seien an einem Besuch der Veranstaltung interessiert.

Spannende Kreationen: Am Street-Food-Markt erwarten die Besucher keine 0815-Burger. | funABC

Organisator der „Streetfoodtour“ ist Sigi Goufas, der sich von der Premiere in Krems viel erwartet. „Krems ist die kleinste Stadt, die wir besuchen. Warum es noch nie so ein Event gab, kann ich mir bei einer Stadt mit so vielen Schülern und Studenten nicht erklären. Ich hoffe auf 10.000 bis 30.000 Besucher.“

Veranstalter will Markt in Krems etablieren

Anlocken sollen die Menschen 20 bis 30 Food-Trucks, in denen 300 verschiedene Gerichte zubereitet werden. Der Schwerpunkt dabei liegt – wie bei Street-Food-Märkten üblich – nicht auf Käsekrainern und Co., sondern auf internationalen Spezialitäten. „Alle Kontinente und Geschmacksrichtungen sind vertreten“, so Goufas.

Zusätzlich zum gastronomischen Angebot soll auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Am Programm stehen Live-Musik und ein Familiennachmittag. Auch eine Gin-Tonic-Bar soll es geben.

Goufas erhofft sich für die Premiere des Street-Food-Markts die Unterstützung der Stadt. „Immerhin bringen wir mit unserer gesamten Crew auch 300 zusätzliche Nächtigungen.“ Geht es nach dem Veranstalter, soll die Streetfoodtour auch künftig in Krems halten. „Die Geschichte soll wachsen und sich als dauerhaftes Projekt etablieren. Wir würden auch gerne andere Plätze dazunehmen.“