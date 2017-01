In den frühen Morgenstunden krachte am Mittwoch in der Symalenstraße ein Baum auf einen abgestellten Pkw. Die Feuerwehr zerkleinerte zunächst mit Kettensägen den Baum, hob ihn dann mithilfe des Krans des Wechselladefahrzeugs an und legte ihn neben dem Pkw ab. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.