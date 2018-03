Krems hat den teuersten Immobilien-Verkauf des Jahres 2017 in Niederösterreich auf der Habenseite. Das geht aus einer Aussendung des Immobilien-Netzwerkes RE/MAX hervor. Konkret wechselte eine Liegenschaft um 24 Millionen Euro den Besitzer.

Es handelt sich dabei um das verwaiste Gebäude des Pharmaunternehmens Shire in der Brennaustraße, das an den MSD-Konzern ging. Das US-amerikanische Unternehmen stellt in Krems Medikamente und Impfstoffe für Tiere her. Derzeit sollen rund 200 Bedienstete in dem Großbetrieb beschäftigt sein.