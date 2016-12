Ein völlig abgemagerter Storch wurde in Rastenfeld von der Familie Huber gemeldet. Ein Fall für Ingo Mai! Denn der Gföhler Tierarzt kümmert sich um die Versorgung vieler verletzter Wildtiere. Und so wurde auch der Storch von der Tierrettung des Tierheimes zu dem Wildtierprofi gebracht.

Nach der medizinischen Notversorgung wurde der Vogel in der Teichwirtschaft von Karin Brunner, die auch eine Wildtierstation betreibt, ordentlich aufgepäppelt und dann von Mai ins Tierheim Parndorf im Burgenland gebracht. Dort kümmerte sich Tierärztin Claudia Herka um den geretteten Adebar.

„Dank der gelungenen Rettungskette konnte das Tier schon bald seinen Flug in wärmere Gefilde antreten“, freut sich Andrea Specht vom Tierheim in Krems.

Tierärztin Claudia Herka und Ingo Mai mit dem geretteten Storch. | NOEN

Auch Karin Brunner aus Gföhl kann jederzeit auf die Unterstützung und medizinische Hilfe von Ingo Mai zählen. „Rund 500 Tiere landen jedes Jahr bei uns in Gföhl“, so Brunner. Ob Turmfalke, Storch, Reh, Dachs oder Fischadler: Alle werden von Ingo Mai auf eigene Kosten behandelt. Mai hat noch nie eine Rechnung gestellt und finanziert, abgesehen von seinen tiermedizinischen Tätigkeiten, auch sämtliche Medikamente aus der eigenen Tasche.

Wenn dann noch zusätzlich erfolgreich improvisiert werden muss, um einem Tier zu helfen, ist man schon ein bisschen stolz und glücklich. „Irgendwer muss es ja tun“, bleibt Mai bescheiden.

Eine Schnabelprothese für den Star. | NOEN

Vor drei Jahren wurde ein junger Star (siehe Foto oben) mit gebrochenem Schnabel bei Karin Brunner abgegeben. Ingo Mai fertigte eine Prothese an, der Schnabel wuchs zusammen, das Tier war gerettet und kommt seither immer wieder mit seinen Jungen zu Karin Brunner zurück.

Kaputter Unterkiefer eines Igels behandelt

Jüngster Fall ist ein Igel, den Mai in seiner Ordination erfolgreich operieren konnte. Das Tier hatte einen kaputten Unterkiefer und konnte kaum fressen. Am Röntgenbild sieht man deutlich die Metallschlaufe, die ihm vom Tierarzt implantiert wurde. „Friederike“, wie der Igel mittlerweile genannt wird, hält derzeit bei Igelfreundin Miriam in Rohrendorf seinen Winterschlaf und soll im Frühjahr wieder ausgewildert werden.

Frisch operierte und behandelte Tiere werden mitunter in der Ordination von Ingo Mai noch einige Zeit weiterbetreut. Dafür gibt es einen eigenen Raum mit speziellen Boxen. Ingrid Tiefenbacher von „Ingrid’s Nähstüberl“ leistete dazu ihren Beitrag: Sie nähte kostenlos Boxenunterlagen und Operations tücher.

Ingo Mai ist seit 1989 Tierarzt in Gföhl, seit dem Jahr 2000 betreibt er eine auf Kleintiere spezialisierte Praxis, die unter anderem mit Röntgen, EKG, Ultraschall und einem Therapiebecken ausgestattet ist.