Hunde, Katzen und Nager – sind die Tiere anfangs oft niedliche Geschenke oder willkommene Zeitvertreibe, so haben sie in vielen Fällen die gleiche Endstation: das Tierheim.

„Wir lehnen Auslandstierschutz sicher nicht ab“

Auch das Tierheim Krems bekommt diese Tatsache tagtäglich zu spüren. Bis zu 500 Tiere werden dort pro Jahr aufgenommen. Die Herkunft der Tiere ist dabei höchst unterschiedlich. Manchmal werden sie von Haltern aufgrund von Allergien abgegeben, manchmal als Streuner auf der Straße aufgefunden und ins Tierheim gebracht oder auch aus dem Ausland von Organisationen oder Privatpersonen vermittelt.

Gerade letztgenannte Variante kommt in den letzten Jahren immer häufiger vor. So stammen beispielsweise 25 Prozent aller im Tierheim aufgenommener Hunde mittlerweile aus dem Ausland, vor allem aus den Fittichen des Auslandstierschutzes, was Tierheimleiterin Nina Zinn-Zinnenburg kritisiert: „Wir lehnen Auslandstierschutz sicher nicht ab, doch seriöse Tierschutztätigkeit darf sich nicht darauf beschränken, Hunde aus östlichen und südlichen Herkunftsländern nach Österreich zu holen. Bei auftretenden Problemen wird dann sehr häufig ein österreichisches Tierheim kontaktiert, weil sich die Tiervermittler plötzlich nicht mehr verantwortlich fühlen und für eine eventuelle Rücknahme keine Vorkehrungen getroffen haben.“

„Vor allem Katzen oft in erbärmlichen Zustand“

Eine weitere Problematik ist für Zinn-Zinnenburg der schlechte Zustand mancher Tiere. „Vor allem Katzen befinden sich oft in einem erbärmlichen Zustand. Bekommen wir auf einen Schlag mehrere dieser Tiere, dann sind die Tierarztkosten in diesem Monat fast nicht zu bewältigen.“

Allerdings gibt es in diesen Fällen dann auch immer wieder Lichtblicke für die neun hauptberuflichen Tierpfleger und zahlreichen ehrenamtlichen Helfer. Erst zuletzt fanden zwei Sorgenkinder Aufnahme bei Tierfreunden. „Die silbergraue Katzenomi ‚Queenie‘ ist damals völlig abgemagert und geschwächt gefunden worden. Wir haben lange um ihr Leben gekämpft und sie mit viel Liebe wieder gesund gepflegt. Jetzt hat sie mit der nierenkranken Katze ‚Alice‘ endlich eine neue Heimat gefunden“, schildert Zinn-Zinnenburg die ergreifende Geschichte.

Das Tierheim Krems betreut insgesamt sieben Bezirke. Etwa die Hälfte der benötigten Finanzmittel übernimmt das Land Niederösterreich, die restlichen Betriebskosten von über 200.000 Euro pro Jahr muss das Tierheim mithilfe von Spenden auftreiben.