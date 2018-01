Der ehemalige Bürgermeister und Ehrenbürger der Stadt, Harald Wittig ist im 84. Lebensjahr verstorben. „Bürgermeister a.D. Harald Wittig hat in seiner Amtszeit die Entwicklung der Stadt maßgeblich geprägt, und zwar auf sehr vielen Gebieten. Wir nehmen von einer großen Politiker-Persönlichkeit Abschied“, würdigt Bürgermeister Reinhard Resch die Leistungen des früheren Stadtoberhaupts. Für seine Verdienste um die Stadt Krems wurde Wittig im Jahr 1997 die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Harald Wittig wurde am 14. Juni 1934 in Krems geboren. Seine politische Laufbahn begann 1969 als NÖ Landtagsabgeordneter. Seit 1975 gehörte er dem Kremser Gemeinderat an. 1976 wurde er zum Bürgermeister gewählt. Diese Funktion übte er bis Februar 1990 aus. In die Ära Wittig fielen zahlreiche zukunftweisende Leistungen, wie der Neubau des Krankenhauses, die Schaffung eines Notarztrettungssystems und der Neubau des Kremser Hallenbads.

Ein besonderes Anliegen waren ihm weitreichende Zukunftsmaßnahmen im Infrastrukturbereich, die er mit viel Engagement plante und umsetzte. So trugen der Bau der Umfahrungsstraßen für Krems (B3 und B37) wesentlich zur Verkehrsberuhigung und zur Schaffung der Fußgängerzone bei. Der Ausbau des Kremser Hafens, zahlreiche Schwerpunkte in der Denkmalpflege und die Ansiedlung der Landesakademie als Vorstufe zur Donau-Universität fielen ebenfalls in die Amtszeit Wittigs.