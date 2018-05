Geht es nach den Plänen des Künstler-Paares Heinz Körner und Dalia Blauensteiner, könnte das alte FF-Haus schon bald einer neuen Verwendung zugeführt werden. Körner plant, dort ein Atelier einzurichten. Und die Galerie DALIKO könnte aus den beengten Verhältnissen in der Bahnzeile in den Stadtteil Egelsee übersiedeln. Seitens der Stadt Krems gibt es positive Signale.

Stadtchef befürwortet den Verkauf an Körner

Ursprünglich gab es drei Anbieter für das Objekt. Es steht seit dem Umzug der FF Egelsee leer. Ein Schätzgutachten attestiert ihm (315 m² inklusive Parkplatz) einen Wert von rund 70.000 Euro. Doch während die anderen beiden Interessenten nur Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Maschinen suchten, plant Bildhauer Heinz Körner anderes. „Ich denke an ein Kulturzentrum, denn ich möchte mir hier nicht nur ein Atelier einrichten, es könnte auch die neue Heimat der Galerie ,DALIKO‘ werden.“

Am Standort in der Bahnzeile sei seine Partnerin nur in Miete und in beengten Verhältnissen. Zudem befindet sich direkt neben dem Objekt das Wohnhaus Blauensteiners – eine ideale Fügung!

Was Körner noch vorschwebt, sind Kulturveranstaltungen (Lesungen, Kabarett, Konzerte), was eine Belebung Egelsees mit sich bringen könnte. „Im Haus gibt es eine Wohnung, da könnte der eine oder andere Künstler ,in residence‘ arbeiten.“

Bürgermeister Reinhard Resch kennt das Ansinnen Körners und befürwortet es. „Das muss erst im Gemeinderat beschlossen werden, aber ich bin mir da auch mit dem für Liegenschaften verantwortlichen ÖVP-Stadtrat Martin Sedelmaier einig.“