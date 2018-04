Diese Nachricht hat am Donnerstag schnell die Runde gemacht: Die Firma Krenneis hat Konkurs angemeldet. Die drei betroffenen Geschäfte – Herrenmode Leonardo in der Oberen Landstraße 4, Sportiv Herrenmode in der Oberen Landstraße 34 sowie der Geschenkeartikelmarkt am Firmensitz Dominikanerplatz 11 (Schlüsselamt) sollen geschlossen werden. Ein weiterer Schlag für das Geschäftsleben in der Innenstadt, nachdem auch Libro mit Jahresende schließen wird und Müller ebenfalls wegziehen will.

Laut Stephan Mazal vom Österreichischen Verband Credit reform sind von der Insolvenz etwa 100 Gläubiger und 12 Dienstnehmer betroffen. An Aktiva werden 51.000 Euro angegeben, die Höhe der Verbindlichkeiten steht noch nicht fest.

Geschäfte können nicht mehr positiv fortgeführt werden

Das Unternehmen soll geschlossen werden, da die Geschäfte nicht mehr positiv fortgeführt werden können.

Laut Geschäftsführung liegen die Insolvenzursachen in immer geringeren Spannen in der Bekleidungsbranche, in der zunehmenden Konkurrenz durch den Online Handel sowie in der abnehmenden Frequenz in der Kremser Fußgängerzone.

Von der Insolvenz betroffen sind sowohl die Krenneis GesmbH wie auch die Krenneis GesmbH & Co KG. Zum Insolvenzverwalter wurde der Kresmer Rechtsanwalt Wolfgang Winiwarter, Utzstraße 9, bestellt.

Gläubiger können ihre Forderungen bis 22. Mai anmelden. Die 1. Gläubigerversammlung findet am 6. Juni statt.