Nicht gut zu Ende gegangen ist das Jahr für eine 28-jährige Paudorferin. Bei einem Rodelunfall im oberösterreichischen Obertraun (Bezirk Gmunden) verletzte sich die junge Frau vergangene Woche schwer.

Metallstange bohrte sich durch den Rücken

In einem nicht für Rodelfahrten vorgesehenen Waldgebiet auf über 1.000 Meter Seehöhe rutschte die Frau mit einem Teller-Bob einen Hang hinunter. Bei hohem Tempo verlor sie anschließend die Kontrolle und geriet auf einen Gegenhang, ehe sie zwei bis drei Meter in die Tiefe stürzte. Dabei landete die Frau auf einer Metallstange, die sich zuerst durch den Plastik-Bob und dann auch in ihren Rücken bohrte.

Die 28-Jährige zog sich laut Polizei eine tief klaffende Schnittwunde und eine Muskelverletzung zu. Die Frau war nach dem Unfall ansprechbar. Die Metallstange dürfte ein Bauschutt-Überrest gewesen sein.

Zu ihrer Rettung hob der Christophorus-14-Notarzthubschrauber aus Niederöblarn ab, der zum Glück der Frau bis 22 Uhr Einsätze fliegt und sie in der bereits eingebrochenen Dunkelheit in das Krankenhaus nach Bad Ischl brachte. Den Jahreswechsel musste die Frau in dem Kurort verbringen.