Die letzten Überlebenden: Nur ganz wenige Geschäfte der Innenstadt sind weiterhin gut frequentiert. Eines davon ist das Fotozentrum von Peter Fleischanderl. Die NÖN hat mit ihm über die aktuelle Situation gesprochen – vor allem auch über seine kritische Haltung zur Parkraumüberwachung.

NÖN: Herr Fleischanderl, Ihr Fotozentrum ist eines der wenigen Geschäfte in Krems, die sich seit Jahrzehnten halten. Wie schaffen Sie das?

Fleischanderl: Ein Dankeschön an unsere treuen Kunden! Ansonsten von unserer Seite die Stichwörter: Kompetenz, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und mit unserem doch speziellen Warenangebot durchaus konkurrenzfähige Preisgestaltung.

Fachberatung ist offenbar doch noch gefragt ...

Ja, aber auch Nachbetreuung und Hilfestellung bei Problemen sind bei uns großgeschrieben und werden gerne in Anspruch genommen.

Im Stadtzentrum stehen mehr als 30 Geschäfte leer. Woran liegt’s?

Ganz einfach: Ein Großteil der Kunden, die vom Waldviertel oder vom Osten nach Krems kommen, verbleibt gleich im Shoppingcenter oder Gewerbepark. Diese Kunden würden nur dann in die Stadt kommen, wenn es hier etwas gäbe, das man dort nicht bekommt, und wenn es außerdem keine großen Probleme beim Parken gäbe.

Wie beurteilen Sie die Parkplatzdiskussion?

Tagtäglich erlebe ich im Geschäft immer die gleichen Situationen: „Schnell, schnell, mein Parkschein läuft ab!“, oder: „Achtung, der Parkwächter kommt schon, ich muss weg.“ Und so weiter. Auf Grund meiner diesbezüglichen Erfahrungen muss ich sagen, dass die Parkplatzsituation ganz sicher geschäftsschädigend ist.

„Kunden pflegen, nicht bestrafen!“

Wenn so viele Geschäfte leer stehen, gefährdet das wohl auch die Existenz der anderen Betriebe?

Ja, es ist doch deutlich an der Kundenfrequenz zu erkennen. Weniger Kunden, weniger Angebot in den Geschäften, weniger Geschäfte .

Oftmals werden auch die uneinheitlichen Öffnungszeiten kritisiert.

Die Öffnungszeiten sind tagsüber ausreichend. Hat doch jedes Geschäft auf alle Fälle von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ob jemand zu Mittag eine Stunde Pause macht, fällt nicht so ins Gewicht. Am Samstagnachmittag offenzuhalten, muss sich lohnen. Das tut es seit Längerem nicht. Am Freitag und am Samstagnachmittag sind die Leute im Gewerbepark oder im Shoppingcenter.

Wie kann man wieder Leute in die Stadt bringen?

Ein paar Geschäfte zeigen es vor: Ware anbieten, die man nicht im Shoppingcenter bekommt. Weiters die Kunden nicht „bestrafen“, wenn sie in der Stadt einkaufen wollen. Ich kenne im persönlichen Umfeld einige Leute, die wegen kurzem Überschreiten der Parkdauer gestraft wurden und seitdem aus Prinzip nicht mehr in der Stadt einkaufen. Man kann ja die Einkäufe auch woanders bequemer erledigen.

Manche Geschäftsleute sagen, es sei schon 5 nach 12. Ist wirklich schon alles zu spät?

Es wird viel zu viel beraten und überlegt und zu wenig durchgeführt. Mittlerweile würden nur mehr ein Kraftakt und ein Überbordwerfen alteingeführter Bestimmungen helfen.