„Die Strottern“ (Klemens Lendl (Violine und Gesang) und David Müller (Gitarre und Gesang) sind am Freitag, 24. Februar live im Salzstadl in Stein, Donaulände 32, zu sehen. Das Konzert der alten Wienerlieder in neuem Gewand beginnt um 20 Uhr.

| NOEN, Julia Stix