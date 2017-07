Unter dem Motto „Summer in the City“ präsentiert das Kremser Tourismusbüro am 20. Juli die Gomera Street Band. Ab 17 Uhr spielt die 15-köpfige Band eine Stunde auf dem Täglichen Markt auf, ehe sie weiter ins Hofbräu beim Steinertor zieht, um eine weitere Live-Session zu spielen (ab ca. 19 Uhr).

| NOEN, Gomera Streetband