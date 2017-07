47. GFÖHLER VOLKSFESTvom 21.-23. Juli am Sportplatz in Gföhl. Bierzelt mit Livemusik („Mostlandstürmer“, „Die Langschläger“), Standldorf und Discozelt laden zum Verweilen und Feiern ein. Neu ist heuer das „Gföhler Biergart’l“ inklusive Weizenbier, Weißwurst und Brezn! Am Freitagabend ist der Eintritt für Besucher in Lederhose oder Dirndl bei der „Trachten-Time“ gratis. Weitere Infos unter: scadmira.gfoehl.at und facebook.com/scadmiragfoehl.

