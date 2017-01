Karl Hehberger, Gabriele Teufner und Milli Mayer sind Mitglieder des Ensembles der Pfarrbühne Furth. Zur Aufführung kommt das Theaterstück: „Wellness – All Inclusive“ am Sonntag, 22. Jänner, um 17 Uhr, sowie am Freitag, 27., und Samstag, 28. Jänner, jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Furth.

| NOEN, Johann Lechner