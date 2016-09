Dienstag, 20. September

Gföhl. EBI-Kurs: Eltern-Kind-Turnen, Kinder von 2 bis 6 Jahre, Turnsaal der Volksschule, 16.45 Uhr.

Gföhl. EBI-Kurs: Geräteturnen, Spiel und Spaß für Volksschulkinder im Turnsaal der VS Gföhl, 17 Uhr.

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Paudorf. Frauenberatung, Gemeindeamt, 14-16 Uhr, Terminvereinbarung 0676/5758558.

Senftenberg. Bausprechtag in der Gemeinde, 14 Uhr. Anmeldung unter 02719/ 2319

Mittwoch, 21. September

Etsdorf. Kleinkindertreff im Tennishaus Etsdorf, Schulweg 1, 9-11.30 Uhr.

Gföhl. Tagesausflug der Pensionisten nach Linz mit Voest-Besichtigung.

Krems. Literarischer Abend über Marie von Ebner-Eschenbach und Marlen Haushofer, Stadtbücherei, Körnermarkt 14, 19 Uhr.

Donnerstag, 22. September

Eisengraben. Hatha Yoga, 8 Einheiten, im Dorfzentrum, Kursbeginn: 18.30 Uhr.

Krems. Eröffnung einer Foto-Ausstellung von Lukas Walcher im Festsaal der Raiffeisenbank, Dreifaltigkeitsplatz, 19 Uhr.

Krems. Vortrag: „Verzeihen – Freiheit für die Seele“, Pfarrsaal St. Paul, Mitterau, 19 Uhr.

Lichtenau. Mutter-Elternberatung, im Sitzungssaal der Gemeinde, 14-15 Uhr.

Rohrendorf. Vortrag: „Hören“, Senioren, Veltlinersaal, 16 Uhr.

Rossatz. Konzert in der Pfarrkirche mit dem Don Kosaken Chor, 19 Uhr.

Stein. Infoabend über ein „Bedingungsloses Grundeinkommen als wichtiger Baustein für soziale Gerechtigkeit“, Salzstadl, 19 Uhr.

Stein. Konzert „Romanian Tales“ mit dem Diana Rasina Ensemble, Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 19.30 Uhr.

Stein. Konzert des Ensembles „die reihe“ im Audimax der Donau-Universität Krems, 20 Uhr.

Tiefenbach. Vortrag „HPV-Impfung – Gebärmutterhalskrebs“, FF-Haus, 18 Uhr.

22. bis 25. September

Aggsbach Dorf. Kunst in der Kartause Aggsbach: „Vox Amoris – Vom Lied der Liebe“.

Stein. 19. Globart Academy im Kloster Und. Programm und Karten: www.globart.at.

Freitag, 23. September

Allentsgschwendt. Kochkurs über die „Getreideküche“, alte Schule, 19 Uhr. Anmeldung bis 21. 9. unter 0664/ 35 10 892.

Gedersdorf. 9. Weinbergheurigen im Schinerl-Keller in der Weitgasse am Weinberg, ab 16 Uhr.

Hadersdorf. Blutspenden im Bus beim Feuerwehrhaus, von 16 bis 20.30 Uhr.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems. Bücherflohmarkt im Gemeindesaal der evangelischen Pfarrgemeinde, Martin-Luther-Platz, von 9 bis 18 Uhr.

Krems. Jubiläumsveranstaltung am Piaristengymnasium „Köchel, Misson, Rainalter, Engelbrecht und co.“. Treffpunkt: vor dem Haupteingang des Piaristengymnasiums, 18 Uhr.

Oberbergern. „A gmüatliche Stund“, Herbstkonzert der Singgemeinschaft Bergern, im Schnadahüpflheurigen der Familie Schmidt, 18 Uhr.

Senftenberg. Oktoberfest beim Schlapf‘n Wirt.

Stein. Filmgespräch mit Regisseur Jakob Brossmann im Anschluss an sein filmisches Porträt der Flüchtlingsinsel „Lampedusa im Winter“, Kesselhaus-Kino, 18 Uhr.

Stein. Konzert im Ernst Krenek Forum (Minoritenplatz 4), „Ernst Krenek, Kurt Weill und die ,Zeitoper‘ der Weimarer Republik“, 19 Uhr.

Stein. Tanzperformance „Songs of the Water, Tales of the Sea“, Minoritenkirche, 20 Uhr.

Samstag, 24. September

Bergern. Höfesingen – Singgemeinschaft Bergern, 18 Uhr.

Droß. „Böse Mädchen“ Couplets und Chansons von Nestroy bis Kreisler, Gemeindesaal Droß, 19.30 Uhr.

Eisenbergeramt. Konzert Eva Billisich und die derrische Kapelln, Forellenhof, 20 Uhr.

Furth. Bildstock-Radtour, Treffpunkt vor der Raiffeisenbank Furth, 17 Uhr.

Gedersdorf. 9. Weinbergheurigen im Schinerl-Keller in der Weitgasse am Weinberg, ab 14 Uhr.

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr.

Großmotten. Erntedank & Infonachmittag, Brigindohof, 15 bis 18 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Krems. Konzert der Trachtenkapelle Krems in der Fußgängerzone – Täglicher Markt, 10 Uhr.

Krems. Bücherflohmarkt im Gemeindesaal der evangelischen Pfarrgemeinde, Martin-Luther-Platz, von 9 bis 18 Uhr.

Lengenfeld. Kinderflohmarkt im Festsaal, 10-15 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Mautern. Kinderbasar in der Aula der Europa Sport- und Mittelschule Mautern, von 9 bis 13 Uhr.

Mautern. Ball des Piaristengymnasiums in der Römerhalle, 20 Uhr.

Mühldorf. Bauernmarkt im Café Sissi Stummvoll, 9-12 Uhr.

Mühldorf. Heinz Marecek: „Das ist ein Theater“, im Dorfgemeinschaftshaus, 20 Uhr.

Oberbergern. Zankerlschnapsen der FF im Feuerwehrhaus, 16 Uhr.

Rohrendorf. Weinherbst-Riedenwanderung, Treffpunkt: 13.30 Uhr Kellergasse bei Krappel.

Rohrendorf. Erntedankfest der Gemeinde, 18 Uhr.

Rossatz. Die Neue Bühne Rossatz bringt: „Ein gemütliches Wochenende“, Schloss Rossatz, 19.30 Uhr.

Senftenberg. Oktoberfest beim Schlapf‘n Wirt.

Stixendorf. Sturmtag i8m FF-Haus der FF Stixendorf, ab 15 Uhr.

Sonntag, 25. September

Aggstein. Markttag vor der Burg auf Aggstein, von 10 bis 18 Uhr.

Arnsdorf. Erntedank- und Rupertifest, 8.30 Uhr, anschließend Agape.

Gedersdorf. 9. Weinbergheurigen im Schinerl-Keller in der Weitgasse am Weinberg, ab 11 Uhr.

Gföhl. Blutspenden im Pfarrheim, Oberes Bayerland 4, von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr.

Gföhl. Tag der Blasmusik, Gföhl Nord (Musikverein).

Gföhl. 5-Dörfer Familienwandertag, Start: 13 Uhr, Dorfplatz Reittern.

Grafenegg. Die Gesunden Gemeinden Grafenegg und Gedersdorf laden zu einer gemeinsamen Wanderung von Teich zu Teich ein. Treffpunkt: Sittendorfer Teich, 13 Uhr.

Hollenburg. Meisterschaftsspiel des mw energy Hollenburg gegen SC Sitzenberg/Reidling, ab 11 Uhr.

Krems. Kostenloser Computerkurs für Frauen (Wiedereinsteigerinnen), bis 12. Dezember, Volksheim Krems, 8.30 bis 12.30 Uhr. Infos: 02742/311 337-144.

Krems. Bücherflohmarkt im Gemeindesaal der evangelischen Pfarrgemeinde, Martin-Luther-Platz, von 10.30 bis 16 Uhr.

Krems. Sonderführung und Senfverkostung im „museumkrems“ (Körnermarkt 14), 16 Uhr. Anmeldung erforderlich: 02732/801-571.

Lichtenau. Erntedankfest mit Korso, vom Parkplatz „Winnerl“ bis zum Hauptplatz, ab 14 Uhr.

Mautern. Gemeinsames Wandern mit Familie und Freunden, Start: Rotes Kreuz in Baumgarten, 13.30 Uhr.

Rehberg. Erntedankfest, Beginn: 9.30 Uhr am Rechpergplatz.

Rossatz. Fußwallfahrt der Pfarre Rossatz nach Maria Langegg. Treffpunkt Pfarrkirche, 6 Uhr.

Senftenberg. Oktoberfest beim Schlapf‘n Wirt.

Spitz. Herbstkirtag in Spitz.

Stein. Künstlergespräch mit Regisseur Michael Haneke und Vorführung seines Oscar-prämierten Filmes „Liebe“ beim „Filmfrühstück“ im Kino im Kesselhaus, 10 Uhr.

Stein. Konzert mit dem Pianisten Markus Hinterhäuser und Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja, Minoritenkirche, 18 Uhr.

St. Leonhard. Familien-Radwandertag, Start und Ziel: Kirchenplatz, ab 14 Uhr.

Theiß. Thommy Ten und Amélie van Tass, EVN-Kraftwerk, Info-Center, 19 Uhr. Infos unter 02735/8271-16008.

Weißenkirchen. Erntedankfest im Teisenhoferhof, ab 9 Uhr.