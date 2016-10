Musiktheater für Kinder ab 6 Jahren wird am Sonntag, 9. Oktober, 15 Uhr, in der Minoritenkirche in Stein geboten. „Haydi, Hleb und Geißenmöuch“ erzählt, ausgehend von der berühmten „Heidi“, eine Geschichte über Abschiednehmen und Ankommen. Karten: ( 02732/90 80 33.

| Igor Ripak