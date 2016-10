Dienstag, 25. oktober

Gföhl. Buchpräsentation: Musikalische Einblicke – „100 Jahre instrumentale und vokale Musik in Gföhl“ von Prof. Sepp Weber, Stadtsaal, 19 Uhr.

Krems. „Lehrstellenbörse plus“ (mit rund 80 freien Lehrstellen) im Schulzentrum (Edmund-Hofbauer-Straße 9), 13 bis 16 Uhr.

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Schiltern. Präsentation Geschichte Schiltern – Neue Erkenntnisse, Kittenberger Erlebnisgärten, 19 Uhr.

Mittwoch, 26. oktober

Alt Gföhl. Pferdewandertag, Reit- und Gespannclub Club Gelände, 9.30 Uhr.

Arnsdorf. Bergandacht auf der Roten Wand in Oberarnsdorf, für die musikalische Umrahmung und „Verpflegung“ sorgt der Musikverein Arnsdorf, 12 Uhr.

Elsarn. Germanenfest im Freilichtmuseum „Germanisches Gehöft Elsarn“, ab 10 Uhr.

Furth. Nationalfeiertag: Fahnenhissung, 8.45 Uhr beim Kriegerdenkmal und Gemeindewandertag, Treffpunkt: FF-Haus Oberfucha, 10.15 Uhr.

Jaidhof. Jaidhofer Obsttag im Wintergarten des Schlosses, von 10 bis 17 Uhr.

Krems. Nachmittag zum Thema: „Das Geheimnis von Om“, Gesundheitszentrum Krems, Langenloiserstraße 4, 16-19.30 Uhr.

Krumau. Gemeindewandertag, Nordic Walker sind willkommen! Eröffnung: Hauptplatz Krumau, 10 Uhr.

Loiwein. Familienwandertag zum Nationalfeiertag, Dorfzentrum, 13.30 Uhr.

Maria Langegg. Festkonzert zum Nationalfeiertag, Bläserensemble Primus Brass, Werner Auer – Orgel, in der Wallfahrtskirche, 16 Uhr.

Schiltern. Kürbisschnitzen mit Prämierung in den Kittenberger Erlebnisgärten, 13-16 Uhr.

Schönberg. Wandertag am Nationalfeiertag, Abmarsch: Gemeindeamt, 13.30 Uhr.

St. Leonhard. Gospelkonzert in der Kirche, Chor „Vielklang“, 19 Uhr.

Thallern. Familienwanderung, Gehzeit circa zwei Stunden, Treffpunkt Obsthof Sedelmaier, 14 Uhr.

DONNERSTAG, 27. oktober

Lichtenau. Mutter-Eltern-Beratung, Gemeindeamt, 14-15 Uhr.

Loitzendorf. Musikantenstammtisch: „Party Krainer“ spielen beim Harmonikawirt Lagler auf, 19 Uhr.

Freitag, 28. Oktober

Aggstein. Wachau in Echtzeit: „Schiller-Balladen-Experiment“, Philipp Hochmair & Fritz Rainer, Ruine, Rittersaal, 19.30 Uhr.

Furth. Gospelkonzert in der Pfarrkirche, Chor „Vielklang“, 19 Uhr.

Gföhl. Seniorennachmittag, Gasthaus Haslinger, 15 Uhr.

Gföhl. Kochkurs „Leckeres für jeden Tag“, 17-21 Uhr, Neue Mittelschule.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems. Kabarett & Comedy: Kernölamazonen mit „Stadtland“, Stadtsaal, 20 Uhr.

Krems. Tombola des 4. Polizei Handball Charity Cup, Strandbadstraße in der Sporthalle, 17 Uhr.

Rohrendorf. Konzert der Borderland Dixie-Band, Moser Medical Arena, 19 Uhr. Info im Gemeindeamt, 02732/83850.

Stein. Konzert: „WOILACH – unplugged“ im Salzstadl, Donaulände 32, 20 Uhr.

Samstag, 29. Oktober

Bergern. Preisschnapsen der Freiwilligen Feuerwehr, Dorferneuerungshaus Wolfenreith, 15 Uhr.

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr.

Hadersdorf. Konzert der französische Sängerin Isabelle Duthoit, Ausstellungshaus Spoerri, Hauptplatz 16, 16 Uhr, Eintritt frei.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Lengenfeld. Sturmtage im Velino (Maroni, Erdäpfel, Kaffee, hausgemachte Mehlspeisen), Johannesgasse 3, ab 14 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Strass. Feuerlöscherüberprüfung bei der Feuerwehr von 8 bis 11 Uhr, Informationen unter 0664/1130868.

Sonntag, 30. oktober

Els. Blutspenden in der Neuen Mittelschule, 9-12 Uhr.

Gobelsburg. Festmesse mit der Singgemeinschaft Gobelsburg-Zeiselberg, Pfarrkirche, 9.30 Uhr.

Hadersdorf. „Frau Franzi“ im Veranstaltungssaal über dem „Esslokal“ (Hauptplatz 16), 18 Uhr, Karten 0664/ 88454787.

Krems. Charity-Cup der Österreichischen Polizeihandball Nationalmannschaft von 12 bis 18 Uhr in der Sporthalle, Strandbadstraße.

Krems. Gospelkonzert in der Evangelischen Kirche mit dem Chor „Vielklang“ aus Gföhl, 19 Uhr.

Lengenfeld . Sturmtage im Velino (Maroni, Erdäpfel, Kaffee, hausgemachte Mehlspeisen), Johannesgasse 3, ab 14 Uhr.

Lichtenau. Schlussveranstaltung im Museum „Der Bauer als Selbstversorger“, 14-17 Uhr.

Rossatz. Herbst-Kulturabend, Veranstaltungshalle Schloss Rossatz, 18 Uhr, Kartenvorverkauf unter 0681/ 81596692.

Spitz. Wachau in Echtzeit: „Die Saftpresserbande“, Weingut Lagler, Workshop für Kinder, 14 Uhr.

Stiefern. Orgelkonzert zu Ehren der heiligen Cäcilia in der Pfarrkirche, 16 Uhr.

Montag, 31. oktober

Bergern. Kirchenkonzert der Bergerner Musikanten, 18 Uhr.

Gföhl. Nacht der 1.000 Lichter, Pfarrkirche, 17-22 Uhr.

Krems. Kirchenkonzert mit den Bergerner Musikanten in der Piaristenkirche, 19.30 Uhr.

Langenlois. Nacht der 1.000 Lichter, Pfarrkirche, 17.30-23 Uhr.

Loiben. Nacht der 1.000 Lichter, Pfarrkirche, 18-21 Uhr.

Dienstag, 1. november

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Paudorf. Lilith – Frauenberatung, Gemeindeamt, 14-16 Uhr.

Trandorf. Blutspenden im Feuerwehrhaus, 10-13 Uhr.

MITTWOCH, 2. November

Etsdorf. Mutter-Eltern-Beratung, Untere Marktstraße 4, 14 Uhr.

Donnerstag, 3. Nov.

Krems. Martini-Einkaufsnacht in der Innenstadt.

Stein. Europäische Literaturtage: Literarische Soiree „Die Europäische Republik“ mit Robert Menasse und Ulrike Guérot, Klangraum Minoritenkirche, 19.30 Uhr.

Stein. Schrammelmusik mit dem Ensemble Dickbauer- Stippich-Havlicek, Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 19.30 Uhr.

Freitag, 4. November

Allentsgschwendt. Kochkurs „Getreideküche“ der Gesunden Gemeinde in der Alten Schule, 19 Uhr, Anmeldung bis 28. Oktober unter 0664/3510892.

Jaidhof. Vortrag: „Leben im Gföhlerwald im 17. und 18. Jhdt., die Glashütten im Kalten Graben“, Waldviertler Forellenhof, Eisenbergeramt 57, 19.30 Uhr, Eintritt frei.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Paudorf. Kabarett mit Gabriela Benesch und Erich Furrer „All you need is Love!?“, W.-Kienzl-Museum, 19 Uhr.

Rossatz. Wachau in Echtzeit: „WeinWalz – eine Geschichte des Weins“, Weingut Polz, 20 Uhr.

Stein. Konzert „Kammermusik erklärt gehört“: Mozart, Divertimento Es-Dur, Kloster Und, 19.30 Uhr.

Stein. Musikstammtisch im Salzstadl, Donaulände 32, 20 Uhr.

Samstag, 5. November

Furth. Buchausstellung im Pfarrsaal, Öffnungszeiten: bis Sonntag, 13. November, jeweils 9-12 und 15-18 Uhr.

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr.

Krems. Altstadt-Flohmarkt, 8-13 Uhr.

Krems. Kabarett & Comedy: Alex Kristan mit „Heimvorteil“, Stadtsaal, 20 Uhr.

Lerchenfeld. Theater „Der schwarze Beutel“, Volkshaus, Hofrat-Erben-Straße 1, 19.30 Uhr.

Lichtenau. 10. Herbstkonzert des Musikverein Lichtenau, Volksschule 19.30 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Moritzreith. 12. Zankerlschnapsen der FF Moritzreith, Gasthaus Staar, 19.30 Uhr.

Mühldorf. Bauernmarkt im Hof Café Sissi Stummvoll, 9-12 Uhr.

Rohrendorf. 1. Musik-Heuriger mit der Weinlandkapelle, Weinlandhalle, 18 Uhr.

Weißenkirchen. Wachau in Echtzeit: „Weißes Kaninchen, Rotes Kaninchen“, Maria Köstlinger, Teisenhoferhof, 19.30 Uhr.

Sonntag, 6. November

Droß. Gospelkonzert in der Fatimakirche, Chor „Vielklang“, 17 Uhr.

Krems. Festival „Wachau in Echtzeit“: Musikalische Kirchenführung mit Geschichtenerzähler Norbert Hauer, Pfarrkirche Krems St. Veit, 17 Uhr.

Lerchenfeld. Theater „Der schwarze Beutel“, Volkshaus, Hofrat-Erben-Straße 1, 15 Uhr.

Rossatz. Wachau in Echtzeit: „WeinWalz – eine Geschichte des Weins“, Weingut Polz, 17 Uhr.

Spitz. Literarisch-musikalische Matinee: „Das Floß der Medusa“ (Festival Glatt & Verkehrt), Schloss Spitz, 11 Uhr.

St. Leonhard. Leonhardifest,

Leonhardiritt um 13.45 Uhr, Umzug 14 Uhr, Start bei der Schule, Jahrmarkt ganztägig.

Stratzing. Filmpräsentation „Roafen treiben & Kuchl ausreiben – Kinderleben auf dem Land“ von Anna Thaller, Gemeindesaal, 15.30 Uhr. Rahmenprogramm: Lesung von Mag. Katharina Grabner-Hayden, Eintritt frei.

MONTAG, 9. NOVEMBER

Mautern. 70 Jahre Weinbauverein, Severinhof Schwaighofer, 18 Uhr.

DIENSTAG, 8. NOVEMBER

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Senftenberg. Spielnachmittag des Seniorenbundes, Gasthaus Braun, 17 Uhr.

Mittwoch, 9. November

Lengenfeld. Vortrag „Die Wechseljahre – Auswirkungen auf Beruf und Privat“, Festsaal, Hofstatt 15, 19 Uhr.

Stein. Kremser Kamingespräch über „Europavisionen“ mit Schauspielerin Katharina Stemberger und Botschafter i. R. Wolfgang Wolte, Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 18 Uhr.

DONNERSTAG, 10. NOV.

Lichtenau. Vortrag der Gesunden Gemeinde: „Schlaflos in Lichtenau“, 19 Uhr, Volksschule, Eintritt frei.

Rohrendorf. Vortrag der GKK „Mut zur Gesundheit“, Veltlinersaal, 19 Uhr.

Freitag, 11. November

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems. „Kaiser Joseph und die Bahnwärterstochter, Parodistisches Spiel mit Musik, Kino im Kesselhaus, Campus Krems, 19.30 Uhr, Karten unter 02732/908000.

Lerchenfeld. Theater „Der schwarze Beutel“, Volkshaus, Hofrat-Erben-Straße 1, 19.30 Uhr.

Stein. Kabarett & Comedy: Gregor Seberg, „Honigdachs“, Kloster Und, 20 Uhr.

St. Leonhard. Filmpräsentation „Roafen treiben & Kuchl ausreiben – Kinderleben auf dem Land“ von Anna Thaller, Gasthaus Staar, 19 Uhr. Rahmenprogramm: Lesung von Rudolf Bulant, Eintritt frei.

SAMSTAG, 12. NOVEMBER

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr (mit Zwischenverlosung Einkaufskarte um 11 Uhr).

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Lerchenfeld. Theater „Der schwarze Beutel“, Volkshaus, Hofrat-Erben-Straße 1, 19.30 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

SONNTAG, 13. NOVEMBER

Langenlois. Filmpräsentation „Roafen treiben & Kuchl ausreiben – Kinderleben auf dem Land“ von Anna Thaller, Saal der Gartenbausschule, 15 Uhr. Rahmenprogramm: Lesung von Rena Schandl, Birgit Fözö und Wolfgang Almstädter, Eintritt frei.

Lerchenfeld. Theater „Der schwarze Beutel“, Volkshaus, Hofrat-Erben-Straße 1, 15 Uhr.

Senftenberg. Musikalischer Nachmittag der Trachtenkapelle, Turnsaal der Volksschule, 15.30 Uhr.

DIENSTAG, 15. NOVEMBER

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Samstag, 19. november

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Imbach. Gemütlicher Nachmittag des Pensionistenverbandes, Bauernmarkthalle, 14 Uhr.

Jaidhof. Lesung mit Musikbegleitung – Isolde Kerndl, Waldviertler Forellenhof, Eisenbergeramt 57, 19.30 Uhr, Eintritt frei.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Mautern. KISI-Club, Pfarrheim, 10-12 Uhr.

Mautern. Adventmarkt in der Römerhalle. Fast 60 Aussteller und vorweihnachtliches Rahmenprogramm.

Mühldorf. Bauernmarkt im Hof Café Sissi Stummvoll, 9-12 Uhr.

Senftenberg. Blutspenden in der Veranstaltungshalle, 14-18.30 Uhr.

Sonntag, 20. november

Lengenfeld. Filmpräsentation „Roafen treiben & Kuchl ausreiben – Kinderleben auf dem Land“ von Anna Thaller, Festsaal, 15.30 Uhr. Rahmenprogramm: Lesung von Elisabeth Schöffl-Pöll, Eintritt frei.

Lichtenau. Blutspenden in der Volksschule, 8.30-14.30 Uhr.

Mautern. Adventmarkt in der Römerhalle. Fast 60 Aussteller und vorweihnachtliches Rahmenprogramm.

DIENSTAG, 22. NOVEMBER

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Freitag, 25. November

Rohrendorf. „Advent im Hof“, abwechslungsreiches Rahmenprogramm, regionale Köstlichkeiten und geschmackvolle Angebote der Kunsthandwerks-Aussteller, ab 17 Uhr, Gemeindehof.

Stein. Jazz-Konzert: „Fat“, That’s Jazz, Salzstadl, Steiner Donaulände 32, 20 Uhr.

Stein. Kabarett & Comedy: Jirkal & Mokesch, Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 20 Uhr.

SAMSTAG, 26. NOVEMBER

Rohrendorf. „Advent im Hof“, abwechslungsreiches Rahmenprogramm, regionale Köstlichkeiten und geschmackvolle Angebote der Kunsthandwerks-Aussteller, ab 15 Uhr, Gemeindehof.

SONNTAG, 27. NOVEMBER

Rohrendorf. „Advent im Hof“, abwechslungsreiches Rahmenprogramm, regionale Köstlichkeiten und geschmackvolle Angebote der Kunsthandwerks-Aussteller, ab 10 Uhr, Gemeindehof.

Donnerstag, 1. Dezember

Krems. Kabarett & Comedy: Maschek, „Das war 2016“, Stadtsaal, 20 Uhr.

Freitag, 2. Dezember

Stein. Musikstammtisch im Salzstadl, Donaulände 32, 20 Uhr.

Stein. Kabarett & Comedy: Roland Düringer, „Weltfremd“, IMC Fachhochschule, Campus Krems, Trakt G1, 20 Uhr.