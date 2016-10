Mittwoch, 2. November

Etsdorf. Mutter-Eltern-Beratung, Untere Marktstraße 4, 14 Uhr.

Donnerstag, 3. November

Krems. Martini-Einkaufsnacht in der Innenstadt.

Stein. Europäische Literaturtage: Literarische Soiree „Die Europäische Republik“ mit Robert Menasse und Ulrike Guérot, Klangraum Minoritenkirche, 19.30 Uhr.

Stein. Schrammelmusik mit dem Ensemble Dickbauer- Stippich-Havlicek, Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 19.30 Uhr.

Freitag, 4. November

Allentsgschwendt. Kochkurs „Getreideküche“ der Gesunden Gemeinde in der Alten Schule, 19 Uhr, Anmeldung bis 28. Oktober unter 0664/3510892.

Eisenbergeramt. Vortrag von Karl Misauer „Leben im Gföhlerwald im 17. und 18. Jahrhundert – Die Glashütten im Kalten Graben“, Forellenhof, 19.30 Uhr. Platzreservierung: 02716/6479.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Paudorf. Kabarett mit Gabriela Benesch und Erich Furrer „All you need is Love!?“, W.-Kienzl-Museum, 19 Uhr.

Rossatz. Wachau in Echtzeit: „WeinWalz – eine Geschichte des Weins“, Weingut Polz, 20 Uhr.

Stein. Konzert „Kammermusik erklärt gehört“: Mozart, Divertimento Es-Dur, Kloster Und, 19.30 Uhr.

Stein. Musikstammtisch im Salzstadl, Donaulände 32, 20 Uhr.

Spitz. Vortrag und Übungen zum Thema „bewusstes Atmen“, Gasthaus Goldenes Schiff, 19 Uhr.

Samstag, 5. November

Furth. Buchausstellung im Pfarrsaal, Öffnungszeiten: bis Sonntag, 13. November, jeweils 9-12 und 15-18 Uhr.

Gedersdorf. Gemütlicher Abend anlässlich 20 Jahre Volkstanzgruppe Gedersdorf, Volksschule Brunn im Felde, 19 Uhr.

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr.

Gföhl. CD-Präsentation – Quntibrass mit Isolde Kerndl im Stadtsaal, 20 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Krems. Altstadt-Flohmarkt, 8-13 Uhr.

Krems. Kabarett & Comedy: Alex Kristan mit „Heimvorteil“, Stadtsaal, 20 Uhr.

Langenlois. Weintaufe und Eröffnung des 32. Langenloiser Herbst, Loisium Erlebniswelt, 18.30 Uhr.

Lerchenfeld. Theater „Der schwarze Beutel“, Volkshaus, Hofrat-Erben-Straße 1, 19.30 Uhr.

Lichtenau. 10. Herbstkonzert des Musikverein Lichtenau, Volksschule 19.30 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Mautern. Konzert „ka gmahde wiesn“ des Trio „Zur Wachauerin“ im Schüttkasten, 20 Uhr.

Moritzreith. 12. Zankerlschnapsen der FF Moritzreith, Gasthaus Staar, 19.30 Uhr.

Mühldorf. Bauernmarkt im Hof Café Sissi Stummvoll, 9-12 Uhr.

Oberloiben. Herbstkränzchen der FPÖ im Heurigenlokal Leonhartsberger, Beginn 20 Uhr.

Rohrendorf. 1. Musik-Heuriger mit der Weinlandkapelle, Weinlandhalle, 18 Uhr.

Weißenkirchen. Wachau in Echtzeit: „Weißes Kaninchen, Rotes Kaninchen“, Maria Köstlinger, Teisenhoferhof, 19.30 Uhr.

Sonntag, 6. November

Droß. Tiersegnung am Kirchenplatz, 14 Uhr.

Droß. Gospelkonzert in der Fatimakirche, Chor „Vielklang“, 17 Uhr.

Furth. Sportverein lädt zur Wanderung zur Burgruine Araburg in Kaumberg. Anmeldung unter 0650/432 70 45.

Krems. Adventnachmittag im Tierheim Krems, Franziskusstraße 11, ab 12 Uhr.

Krems. Festival „Wachau in Echtzeit“: Musikalische Kirchenführung mit Geschichtenerzähler Norbert Hauer, Pfarrkirche Krems St. Veit, 17 Uhr.

Krems. Folk-Gospel-Konzert mit dem finnisch-kärntnerischen Songwriter-Ehepaar Outi & Lee, St. Paul, St.-Paul-Gasse 1, 19 Uhr. Info: 02732/85710.

Langenlois. 45. IVV Wandertag, Gartenbauschule Lan-genlois, 7.30 bis 11 Uhr.

Lerchenfeld. Theater „Der schwarze Beutel“, Volkshaus, Hofrat-Erben-Straße 1, 15 Uhr.

Rossatz. Wachau in Echtzeit: „WeinWalz – eine Geschichte des Weins“, Weingut Polz, 17 Uhr.

Spitz. Literarisch-musikalische Matinee: „Das Floß der Medusa“ (Festival Glatt & Verkehrt), Schloss Spitz, 11 Uhr.

St. Leonhard. Leonhardifest,

Leonhardiritt um 13.45 Uhr, Umzug 14 Uhr, Start bei der Schule, Jahrmarkt ganztägig.

Stratzing. Filmpräsentation „Roafen treiben & Kuchl ausreiben – Kinderleben auf dem Land“ von Anna Thaller, Gemeindesaal, 15.30 Uhr. Rahmenprogramm: Lesung von Mag. Katharina Grabner-Hayden, Eintritt frei.

Montag, 7. November

Droß. Bibel-Abend mit Pfarrer Edgar Bräuer im Pfarrhof, Kirchengasse, 19 Uhr.

Langenlois. Herbstarbeiten im Naturgarten, Arkadensaal, 18.30 Uhr.

Mautern. 70 Jahre Weinbauverein, Severinhof Schwaighofer, 18 Uhr.

Dienstag, 8. November

Albrechtsberg. Info-Abend zum Impuls-Strömen, Musikheim, 19 Uhr.

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Langenlois. KulturLangenlois feiert 3. Geburtstag, 16 Uhr.

Langenlois. Vortrag: „Was ist Rheuma“, Arkadensaal, 18 Uhr.

Lichtenau. Vortrag der Gesunden Gemeinde: „Schlaflos in Lichtenau?“, Mediensaal der Volksschule, 19 Uhr.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Senftenberg. Spielnachmittag des Seniorenbundes, Gasthaus Braun, 17 Uhr.

Stein. Kremser Literaturforum: Lesung zum Tagebuchtag im Salzstadl, Steiner Donaulände 32, 19.30 Uhr.

Mittwoch, 9. November

Furth. Thermenausflug der Pensionisten in die Therme Geinberg. Infos: 02732/ 81817.

Lengenfeld. Vortrag „Die Wechseljahre – Auswirkungen auf Beruf und Privat“, Festsaal, Hofstatt 15, 19 Uhr.

Stein. Kremser Kamingespräch über „Europavisionen“ mit Schauspielerin Katharina Stemberger und Botschafter i. R. Wolfgang Wolte, Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 18 Uhr.

Donnerstag, 10. November

Arnsdorf. Weintaufe in der Pfarrkirche in Hofarnsdorf, 18 Uhr.

Krems. Diaschau über die Ama Dablambesteigung von Berg- und Schiführer Paul Sodamin, im Festsaal der Raiffeisenbank, 19 Uhr.

Lichtenau. Vortrag der Gesunden Gemeinde: „Schlaflos in Lichtenau“, 19 Uhr, Volksschule, Eintritt frei.

Rohrendorf. Vortrag der GKK „Mut zur Gesundheit“, Veltlinersaal, 19 Uhr.

Stein. Konzert von Bo Candy & His Broken Hearts im Anschluss an den Film „Swiss Army Man“, Kino im Kesselhaus, Filmbeginn um 19 Uhr.