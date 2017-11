Alle Veranstaltungen im Bezirk Krems.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Dienstag, 21. November

Imbach. Meditation und mehr „Lebe-Liebe-Termine“ bei Sabine Hahndl, Hofstatt 3, 19.30-20.30 Uhr.

Krems-Lerchenfeld. Eröffnung einer Foto-Ausstellung von Ulrich Gansert über die Bukowina sowie Präsentation eines Bildbandes, Volkshaus Lerchenfeld, Hofrat-Erben-Straße 1, 19 Uhr.

Krems-Hollenburg. Tanzabend mit DJ, im Lumpazi Bräu, Hollenburger Hauptstraße 44, ab 18 Uhr.

Lichtenau. Mitspieltheaterstück „Alles was Flügel hat“, Team Paul Sieberer, Turnsaal der Volksschule, 10.30 Uhr.

Mittwoch, 22. November

Gföhl. Businessfrühstück im Katzenstüberl bei Familie Prinz mit dem Unternehmernetzwerk BNI NIKE Krems, 7 Uhr. Interessierte Unternehmer aus der Region bitte anmelden unter 0664/192 30 59 bis 20. November.

Hollenburg. Seniorenclub im Pfarrsaal, 15 Uhr.

Krems. Vortrag: „Wiedersehen in Afrika“ mit Augenärzten Suntinger und Walch, Pfarrsaal St. Veit, 19 Uhr.

Langenlois. EU-XXL Filmreihe „Welcome to Norway“, Arkadensaal, 5 €, 20 Uhr.

Donnerstag, 23. Nov.

Gföhl. Kinovorführung „Die Abenteuer des Rabbi Jacob“, Lichtspiele Gföhl, 19.30 Uhr.

Krems. Eltern-Kind-Runde im Pfarrhof St. Veit, 10 Uhr.

Krems. Infoabend Albanien – Reise in ein zu entdeckendes Stück Europa, VHS, Fellnerhof, 19-20 Uhr.

Krems-Stein. Filmgespräch mit Regisseur Filip Antoni Malinowski im Anschluss an seine Doku „Guardians of the Earth“ über das Pariser Klimaabkommen der UNO, Kino im Kesselhaus, Filmbeginn: 18.30 Uhr.

Krems-Stein. Eröffnung der Ausstellung „An Inventory of Small Acts“ der britischen Künstlerin Jaimini Patel, Archiv der Zeitgenossen, Uni-Campus (Zugang über Kesselhaus), 18.30 Uhr.

Krems-Stein. Krimi-Lesung mit Stefan Slupetzky und Andreas P. Pittler, Literaturhaus NÖ, Steiner Landstraße 3, 19 Uhr.

Krems-Stein. Konzert von „Natur pur“ und „Echo vom Schattenhalb“ (Zentralschweiz), Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 19.30 Uhr.

Langenlois. Theaterstück: „Shirley Valentine oder die heilige Johanna der Einbauküche“, Arkadensaal, VVK 12 €, 19.30 Uhr.

Lichtenau. Mutter-Elternberatung, Sitzungssaal der Gemeinde, 14-15 Uhr.

Loitzendorf. Aufg‘spielt beim Harmonikawirt, Familie Lagler, 19 Uhr.

Rastenfeld. Vortrag „Gesundheit beginnt im Darm“, von Heidemaria Schmid, Gasthof Huber, 19 Uhr. Freier Eintritt!

Freitag, 24. November

Gföhl. Seniorentag, Jahreshauptversammlung, Gasthaus Haslinger, 15 Uhr.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems. Infotag an der HLM HLW Krems (Kasernstraße 6), 12-16 Uhr.

Krems. Infotag an der HLF Krems (Langenloiser Straße 22), 14-18 Uhr.

Krems. Eröffnung der Ausstellung „Natur Estlands. Schwarz-Weiß“ mit Werken von 21 Künstlern aus Estland in der Galerie Daliko (Bahnzeile 8), 19 Uhr.

Krems. Neuer Wachaukalender „Wachau 1900“ wird im Vinothekkeller der Winzer Krems präsentiert, 19 Uhr.

Krems. Konzert des Wiener Gitarrenquartetts im Haus der Musik, Hafnerplatz 2, 19.30 Uhr.

Langenlois. Deko & Kreatives: Basteln für Kinder – Papiersterne für den Advent, 2 €, 16-17 Uhr.

Langenlois. Michael Phillips – „Bluessong- & 12-String-Guitar-Show ´17“, Arkadensaal, VVK 15 €, 20 Uhr.

Samstag, 25. November

Droß. Kriminalkomödie in 2 Akten: „Keine Leiche ohne Gabi“, im Gemeindesaal, 19 Uhr. Karten: 0664/1780744.

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr.

Gföhl. Andreasmarkt, Gföhl Zentrum, ganztags.

Gföhl. Musikkabarett mit den Comedian Vocalists, Stadtsaal, 20 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, 9-12 Uhr.

Krems. Infotag an der HLM HLW Krems (Kasernstraße 6), 9-13 Uhr.

Krems. Infotag an der HLF Krems (Langenloiser Straße 22), 9-14 Uhr.

Krems. Blutspenden im Feuerwehrhaus, Austraße 33, von 9 bis 12 und von 13 bis 14.30 Uhr.

Krems-Stein. Eröffnung einer Ausstellung mit Holz-Skulpturen von Ernst Gamperl, Galerie Göttlicher (Steiner Landstraße 88), 16 Uhr.

Krems-Lerchenfeld. Kathreinkränzchen im Volkshaus, ab 20 Uhr, Platzreservierung unter 0664/ 4144550.

Krems-Stein. Eröffnung der Ausstellung „Remastered – Die Kunst der Aneignung“, Kunsthalle Krems, 18 Uhr.

Krems-Stein. Konzert „40 Jahre Cockpit – 40 Jahre Rock aus Krems“, Salzstadl, Steiner Donaulände 32, 19.30 Uhr. Reservierung erbeten: 02732/70 312.

Krems-Stein. Kabarett & Comedy: Peter & Tekal, IMC FH Krems, Campus Krems, Trakt G1, 20 Uhr.

Krems. BORG-Ball in den Österreich-Hallen, 20.30 Uhr.

Langenlois. Tag der offenen Tür im Heimatmuseum, 10-16 Uhr.

Langenlois. Paaradox, Szenen einer Ehe, Arkadensaal, VVK 17 €, 19.30 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Zöbing. Rocknight in der Festhalle, VVK 7 €, 20 Uhr.

Sonntag, 26. November

Droß. Kriminalkomödie in 2 Akten: „Keine Leiche ohne Gabi“, im Gemeindesaal, 15 und 19 Uhr. Karten: 0664/1780744.

Gföhl. Kinderkino Lichtspiele Gföhl: „Wickie und die starken Männer“, 16 Uhr.

Krems. Pfarrheuriger im Pfarrhof Rehberg, ab 16 Uhr.

Langenlois. Tag der offenen Tür im Heimatmuseum, 10-16 Uhr.

Langenlois. Pfarrkaffee im Pfarrsaal, 9-17 Uhr.

Langenlois. „Ah Q“ mit Reinhard Hauser und Taner Türker, Arkadensaal, VVK 16 €, 18.30 Uhr.

Lichtenau. Bücherei im Museum „Der Bauer als Selbstversorger“, von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Mautern. Kurzes Adventkonzert des „Chorus Musica Favianis“, Pfarrkirche, 17.30 Uhr.

Montag, 27. November

Krems. Kostenlose Beratung über Hauskrankenpflege, Pflegegeld, Notruftelefon, Essen zu Hause, Schlüsselsafe, im Büro der Volkshilfe NÖ, Hofrat-Erben-Straße 3/1. Stock, Krems Lerchenfeld, von 8 bis 12 Uhr.

Gföhl. Kinovorführung „Die Abenteuer des Rabbi Jacob“, Lichtspiele Gföhl, 19.30 Uhr.

Spitz. KBW: Auf den Spuren Martin Luthers, Pfarrsaal Spitz, 19 Uhr.

Dienstag, 28. November

Krems-Hollenburg. Tanzabend mit DJ, im Lumpazi Bräu, Hollenburger Hauptstraße 44, ab 18 Uhr.

MITTWOCH, 29. November

Krems. Tage der offenen Tür in der Caritas Werkstatt, 9-16 Uhr.

Krems-Hollenburg. Tanzabend mit DJ, im Lumpazi Bräu, Hollenburger Hauptstraße 44, ab 18 Uhr.

Langenlois. EU XXL-Filmreihe – „Julieta“, Arkadensaal, 5 €, 20 Uhr.

Donnerst., 30. November

Krems. Tage der offenen Tür in der Caritas Werkstatt, 9-16 Uhr.

Langenlois. „Der west-östliche Artmann“, Arkadensaal, VVK 18 €, 19 Uhr.

Senftenberg. Sautanz beim Schlapf‘n Wirt, 18 Uhr.

Freitag, 1. Dezember

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems. Infotag am BORG Krems (Heinemannstraße 12), 12-16 Uhr.

Krems. Filmschau der Film- und Videokünstler vom Kremser Film- und Videoclub, Galerie Kultur Mitte Krems, Obere Landstraße 8, 1. Stock, 19 Uhr.

Langenlois. Deko & Kreatives: „Rabenschwarze Weihnachtsgeschichten“, Glühwein und Schmalzbrot gegen Spende, 19 Uhr.

Samstag, 2. Dezember

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, Zwischenverlosung Einkaufskarte, 11 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, 9-12 Uhr.

Krems. Stammtisch der Kremser Lebensmittelkooperative „Foodcoop Krekoodel“ im Pfarrcafé, Pfarrplatz 5, 10-12 Uhr.

Krems-Stein. Präsentation des neuen Lyrikbandes „Poetisches Netzwerk“, Literaturhaus NÖ, Steiner Landstraße 3, 11.30 Uhr. Eintritt frei!

Krems. Barbara-Konzert der Werkskapelle voestalpine Krems, im Volkshaus Krems-Lerchenfeld, 19 Uhr. Reservierungen bis 29. 11.: 0676/8700-26000.

Krems-Stein. Kinobühnenschau „La Pasada – die Überfahrt“ mit Erni Mangold und anderen, im Anschluss Gespräch mit der Regisseurin und den Darstellern, Kesselhaus-Kino, 18.30 Uhr.

Krems-Stein. Rezitation der dramatisierten Fassung von Lu Xun „Die wahre Geschichte des Ah Q“ mit Reinhard Hauser und Taner Türker, Salzstadl, Steiner Donaulände 32, 19.30 Uhr.

Krems-Stein. Kabarett & Comedy: Klaus Eckel, IMC FH Krems, Campus Krems, Trakt G1, 20 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Mühldorf. Bauernmarkt im Café Stummvoll, 9-12 Uhr.

St. Michael. Kirchenkonzert „Swinging christX“ in der Wehrkirche, 19 Uhr.

Samstag, 25. November

Krems. Adventbasar der evangelischen Heilandskirche, Martin-Luther-Platz 2, 14-17 Uhr.

Krems. Advent- und Geschenkemarkt im Schlüsselamt, Dominikanerplatz 11, 9-17 Uhr.

Krumau. Krumauer Vorweihnacht, Hauptplatz Krumau, ab 14 Uhr.

Mautern. Adventmarkt, in der Römerhalle, im Schüttkasten und im Freigelände, 10-20 Uhr.

Rehberg. 5. Rehberger Kelleradvent, Rehberger Kellergasse, ab 14 Uhr (Prechtenlauf ab 19 Uhr).

Rehberg. Veganer Adventkeller im Rahmen des Rehberger Advents, Kellergasse, Keller 2, 14-21 Uhr.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt im Atelier Kellerhaus - Rossatzer Trödelladen, Rossatz 104, an allen Wochenenden und täglich (außer Montag) 14-18 Uhr.

Scheibenhof. Adventmarkt, im Kreativeck, 13-17 Uhr.

Schiltern. Konzert „Adventzauber im Garten“, in den Kittenberger Erlebnisgärten, täglich bis 23. Dezember, 16 Uhr.

Senftenberg. Weihnachtsausstellung im Atelier Laden am Fluss, Im Winkel 5, ab 14 Uhr.

Weißenkirchen. Adventmarkt, Teisenhoferhof, 14-20 Uhr.

Wösendorf. Advent- und Kunsttage im Bauatelier und Winjana Zentrum, Winklgasse 49, 13-21 Uhr.

Sonntag, 26. November

Krems. Adventbasar der evangelischen Heilandskirche, Martin-Luther-Platz 2, 10.30-17 Uhr.

Krems. Advent- und Geschenkemarkt im Schlüsselamt, Dominikanerplatz 11, 13-17 Uhr.

Krumau. Krumauer Vorweihnacht, Hauptplatz Krumau, ab 9 Uhr.

Mautern. Adventmarkt, in der Römerhalle, im Schüttkasten und im Freigelände, 10 bis 18 Uhr.

Mautern. Adventkonzert des „Chorus Musica Favianis“, Pfarrkirche, 17.30 Uhr.

Rastenfeld. Kirchenkonzert der Gemeindeblasmusikkapelle Waldhausen, Pfarrkirche Rastenfeld, 19 Uhr.

Rehberg. 5. Rehberger Kelleradvent, Rehberger Kellergasse, ab 14 Uhr (Jugendchor Grenzenlos ab 16.30 Uhr).

Rehberg. Veganer Adventkeller im Rahmen des Rehberger Advents, Kellergasse, Keller 2, 14-21 Uhr.

Scheibenhof. Adventmarkt, im Kreativeck, von 13 bis 17 Uhr.

Senftenberg. Weihnachtsausstellung im Atelier Laden am Fluss, Im Winkel 5, bis 18 Uhr.

Weißenkirchen. Adventmarkt, Teisenhoferhof, 13-18 Uhr.