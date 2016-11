DIENSTAG, 29. NOVEMBER

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, 14.30 Uhr: Adventkonzert.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

MITTWOCH, 30. NOVEMBER

Gobelsburg. Räuchern in der Weihnachtszeit – Power-

pointpräsentation und Workshop, Schlossstraße 12, 19 Uhr.

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, 14.30 Uhr: Adventkonzert.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

DONNERSTAG, 1. DEZEMBER

Gföhl. Kindergottesdienst im Advent, 16.30 Uhr, Pfarrheim.

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, 14.30 Uhr: Adventkonzert.

Haindorf. Adventkalender der Haindorfer Familien, täglich bis 24. Dezember ab 17 Uhr.

Krems. Rorateandacht in der Pfarrkirche St. Veit, 6 Uhr, anschließend gemeinsames Frühstück.

Lerchenfeld. Roratemesse, 6 Uhr, anschließend gemeinsames Frühstück.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

FREITAG, 2. DEZEMBER

Gföhl. Roratemesse in der Pfarrkirche, 6 Uhr.

Gobelsburg. Glühweinstand der FF, Feuerwehrhaus Gobelsburg-Zeiselberg, ab 16 Uhr.

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, 14.30 Uhr: Adventkonzert.

Grafenegg. José Feliciano & Band „Feliz Navidad - Christmas Special & Greatest Hits“, Auditorium, 20 Uhr.

Krems. Perchtenlauf in der Innenstadt, 19-21 Uhr.

Krumau. Glühweinstand am Hauptplatz, ab 16 Uhr.

Langenlois. Weihnachtskonzert „Die Herren Wunderlich“, Arkadensaal, 19 Uhr.

Meisling. Advent im Haus der FF, ab 17 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

St. Leonhard. Krampus-Party im museums cafe, 20 Uhr.

SAMSTAG, 3. DEZEMBER

Feuersbrunn. Roratemesse, 6 Uhr.

Gföhl. Der Nikolaus kommt zur Kapelle Hohenstein, 18 Uhr.

Gobelsburg. Glühweinstand der FF, Feuerwehrhaus Gobelsburg-Zeiselberg, ab 16 Uhr.

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, Kinderprogramm, 14.30 Uhr: Adventkonzert, 16.45 Uhr: Turmblasen.

Krems. Barbara-Konzert im KS-Zentrum Volkshaus Lerchenfeld, 19 Uhr.

Langenlois . Adventabend mit der Stadtkapelle, Saal der Gartenbaufachschule, 19 Uhr.

Langenlois. Konzert „Bitte nur kan Glühwein“ mit den Unterlagsreben, Weingut Fred Loimer, Haindorfer Vögerlweg 23, 19 Uhr.

Lichtenau. Advent am Platz vor der Kirche und in der Volksschule, ab 14 Uhr.

Mautern. Glühweinstand des ÖKB-Stadtverbandes im ehemaligen HTL-Bauhof, ab 14 Uhr.

Mühldorf. „Advent, Advent – der Obstler brennt!“, Lesung von Miguel Herz-Kestranek, Dorfgemeinschaftshaus, 20 Uhr, Karten unter 02732/9000-8150.

Ottenstein. Adventmarkt im Schloss, 11-18 Uhr.

Paudorf. Hobbykunstausstellung im Hellerhof, 13-18 Uhr.

Rehberg. Adventzauber im Atelier im Weinkeller, Rehberger Kellergasse, 14-18 Uhr.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt im Atelier Kellerhaus - Rossatzer Trödelladen, an allen Wochenenden und täglich außer Montag, 14-18 Uhr.

Schenkenbrunn. Glühweintreff und Nikolausbesuch (19 Uhr), Dorfplatz, ab 17 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

Schiltern. Glühweinstand der FF, Marktplatz, ab 15 Uhr.

Senftenberg. Advent/Weihnachtsmarkt auf der Amtl-Ranch, Senftenbergeramt 11, ab 13 Uhr.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

SONNTAG, 4. DEZEMBER

Aggsbach. Adventkonzert in der Kartausenkirche, Aggsbach Dorf, 17 Uhr.

Gföhl. Adventkonzert in der Pfarrkirche, 15 Uhr.

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, Kinderprogramm, 14.30 Uhr: Adventkonzert, 16.45 Uhr: Turmblasen.

Grafenwörth. Der Nikolaus kommt ins FF-Haus, 17 Uhr.

Krems. Adventfeier des Singkreis Krems in der Schwarzalm, 14.30 Uhr.

Krems. Gedanken und Lieder im Advent, Pfarrkirche St. Paul, 17 Uhr.

Krems. Adventmarkt in der Evangelischen Heilandskirche, 10.30-17 Uhr, Adventkonzert um 17 Uhr.

Langenlois. Mini-Weihnachtsmarkt im Pfarrsaal (Jugendraum), 10-16 Uhr.

Lichtenau. Advent am Platz vor der Kirche und in der Volksschule, ab 10 Uhr.

Meisling. Roratemesse in der Pfarrkirche Obermeisling, 7 Uhr, anschließend Frühstück.

Ottenstein. Adventmarkt im Schloss, 11-18 Uhr.

Paudorf. Hobbykunstausstellung im Hellerhof, 10-18 Uhr.

Rehberg. Adventzauber im Atelier im Weinkeller, Rehberger Kellergasse, 14-18 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

Senftenberg. Advent/Weihnachtsmarkt auf der Amtl-Ranch, Senftenbergeramt 11, ab 10 Uhr.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

Zöbing. Dorfadvent in der Festhalle, 10-18 Uhr.

MONTAG, 5. DEZEMBER

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, 14.30 Uhr: Adventkonzert.

Krems. Gemeinsames Vespergebet in der Bürgerspitalkirche, 18.30 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

DIENSTAG, 6. DEZEMBER

Gföhl. Nikolausfeier in der Pfarrkirche, 16.30 Uhr.

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, 14.30 Uhr: Adventkonzert.

Rohrendorf. Nikolausfeier in der Pfarrkirche, 16.30 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

MITTWOCH, 7. DEZEMBER

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, 14.30 Uhr: Adventkonzert.

Krems. Perchtenlauf mit den „Woidviertla Höhln Teifl’n“, Abschluss am Dreifaltigkeitsplatz, ab 18 Uhr.

Paudorf. KBW: Rückblick in vergangene Zeiten, Vorstellung aller Berufe, Hellerhof, 19 Uhr.

Meisling. Advent im FF-Haus, ab 18.30 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

DONNERSTAG, 8. DEZEMBER

Droß. Tagesausflug zum Christkindlmarkt in Linz. Treffpunkt, 8.45 Uhr vor dem Gemeindeamt, Anmeldungen unter 0650/ 7071114.

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 11-20 Uhr.

Feuersbrunn. Adventstimmung des Musikvereins vor dem Musikheim, 16 Uhr.

Furth. KBW: Stella Maris, Kammermusik im Advent, Pfarrsaal Furth, 18 Uhr.

Gföhl. Konzert im Advent, Singgemeinschaft der Bäuerinnen, Pfarrkirche Niedergrünbach, 15 Uhr.

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, Kinderprogramm, 14.30 Uhr: Adventkonzert, 16.45 Uhr: Turmblasen.

Grafenegg. Grafenegger Advent im Schloss und Park, 10-19 Uhr, Programm auf grafenegg.com.

Grafenegg. NÖ Adventsingen beim Grafenegger Advent, Auditorium, 19 Uhr.

Grainbrunn. Heilige Messe zu Maria Empfängnis mit der Musikkapelle Sallingberg, 8.30 Uhr.

Langenlois. Mini-Weihnachtsmarkt im Pfarrsaal (Jugendraum), 10-16 Uhr.

Langenlois. Russisches Weihnachtsmärchen mit Musik „Väterchen Frost“, Arkadensaal, 16 Uhr.

Maria Laach. Stimmungsvolles Adventsingen in der Wallfahrtskirche, 14.30 Uhr.

Mautern. Gedenkwanderung – Innehalten im Advent, Treffpunkt vor der Römerhalle, 13.30 Uhr.

Rohrendorf. Adventkonzert des Weinlandchors in der Pfarrkirche, 18.30 Uhr, Glühweinausschank des Elternvereins ab 19 Uhr am Pfarrplatz.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

FREITAG, 9. DEZEMBER

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 15-20 Uhr.

Gföhl. Roratemessse in der Pfarrkirche, 6 Uhr.

Gföhl. Perchten Warm-Up um 17.30 Uhr; Perchtenlauf um 19 Uhr, anschließend Riesenfeuerwerk.

Gobelsburg. Glühweinstand des Elternbeirates Kindergarten Gobelsburg, Josef Steininger Platz, ab 16 Uhr.

Grafenegg. Grafenegger Advent im Schloss und Park, 10-19 Uhr, Programm auf grafenegg.com.

Grafenegg. NÖ Adventsingen beim Grafenegger Advent, Auditorium, 19 Uhr.

Krems. Englische Lesestunde „Elmer in the snow“ in der Stadtbücherei, Körnermarkt 14, 15 Uhr.

Langenlois. „Wei(h)nachterl“ kommentierte Weinverkostung, Loisium Wein-Erlebnis-Welt, 16-17 Uhr.

Lichtenau. Perchtenlauf mit den Gföhler Gruabnteifln, anschließend Riesenfeuerwerk, ab 19 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, 16-18 Uhr Perchtenlauf, Programm unter www.kittenberger.at.

SAMSTAG, 10. DEZEMBER

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 11-20 Uhr.

Gföhl. Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes im Gasthaus Haslinger, ab 14 Uhr.

Grafenegg. Grafenegger Advent im Schloss und Park, 10-19 Uhr, Programm auf grafenegg.com.

Grafenwörth. Roratemesse, 6 Uhr.

Grafenwörth. Vorweihnachtlicher Kabarettabend „Ach du Heilige...“, Haus der Musik, 19.30 Uhr.

Langenlois. Irmie Vesselsky und Herbert Lohner: „Es weihnachtet...“, Loisium Wein-Erlebnis-Welt, 19 Uhr.

Mautern. Weihnachtsbasteln im Jugendzentrum, 10-16 Uhr.

Mautern. Krampuskränzchen des ÖAMTC Krems, Römerhalle.

Ottenstein. Adventmarkt im Schloss, 11-18 Uhr.

Rehberg. Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes Rehberg-Imbach, Bauernmarkthalle Imbach, 14 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

Schiltern. Glühweinstand der katholischen Frauenbewegung, Marktplatz, ab 15 Uhr.

Stein. Adventmarkt der Volkskultur Europa im Haus der Regionen in Stein.

Stein. Krippenandacht bei Weingut Mayer Resch, Steiner Kellergasse 40, 19 Uhr.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

SONNTAG, 11. DEZEMBER

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 11-20 Uhr.

Egelsee. Laternenmarsch der SPÖ Sektion Egelsee/Scheibenhof/Alauntal zur Hubertushütte. Abmarsch 15.30 Uhr beim Heurigenlokal Wittmann/Rieder.

Furth. Vorweihnachtliches Singen und Musizieren, Pfarrkirche Furth, 17 Uhr.

Gföhl. Adventkonzert in der Pfarrkirche, 16 Uhr.

Grafenegg. Grafenegger Advent im Schloss und Park, 10-19 Uhr, Programm auf grafenegg.com.

Hollenburg. Adventandacht in der Wetterkreuzkirche, 16 Uhr.

Krems. Adventmarkt in der Evangelischen Heilandskirche, 10.30-12 Uhr.

Krems. Wachauer Adventsingen in der Dominikanerkirche, 15 Uhr.

Langenlois. Adventkonzert „Cantus Vivendi“, Nikolauskirche, 16 Uhr.

Mautern. Adventkonzert in der Pfarrkirche, 16 Uhr.

Ottenstein. Adventmarkt im Schloss, 11-18 Uhr.

Rohrendorf. Adventmesse mit Pfarrcafé, 9 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

Seebarn. Advent im Park vor dem Schloss, ab 15 Uhr.

Stein. Figurentheater für Kinder „ Der Weihnachtsfuchs“, Kino im Kesselhaus, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 15 Uhr.

Stein. Adventmarkt der Volkskultur Europa im Haus der Regionen in Stein.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

MONTAG, 12. DEZEMBER

Altpölla. Adventfenster-Schauen und Glühweinstand beim FF-Haus, 18 Uhr.

Mittelbergeramt. Weihnachtkerzen gestalten, einfärben, dekorieren, Holzfackeln herstellen bei Koch-Kerzen, 10-17 Uhr.

dienstAG, 13. dezember

Mittelbergeramt. Weihnachtkerzen gestalten, einfärben, dekorieren, Holzfackeln herstellen bei Koch-Kerzen, 10-17 Uhr.

MITTWOCH, 14. DEZEMBER

Krems. Adventkonzert der Stadtkapelle Krems in der Stadtpfarrkirche, 19 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

DONNERSTAG, 15. DEZ.

Krems. Rorateandacht in der Pfarrkirche St. Veit, 6 Uhr, anschließend gemeinsames Frühstück.

Langenlois. Roratemesse, mitgestaltet von Jubilate Deo, Pfarrkirche, 6.15 Uhr.

Lerchenfeld. Roratemesse, 6 Uhr, anschließend gemeinsames Frühstück.

FREITAG, 16. DEZEMBER

Bergern. Adventmarkt „Langegger-Hof“ mit Christbaumverkauf, ab 13 Uhr.

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 15-20 Uhr.

Gföhl. Roratemesse in der Pfarrkirche, 6 Uhr.

Gobelsburg. Glühweinstand der ÖVP, Josef Steininger Platz, ab 15 Uhr.

Grafenegg. Konzert „21st Guinness Irish Christmas“, Auditorium, 19.30 Uhr.

Krems. Theater im Pfarrsaal: „Paul und die verflixte Lichterkette“, 18.30 Uhr.

Langenlois. Krippenspiel der Musikmittelschule, Kaserngasse 2, 9.30 und 19 Uhr.

Rohrendorf. Adventkonzert der Musikschule in der Pfarrkirche, 18.30 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

Stein. Adventkonzert „Auf nach Bethlehem“ im Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 17. DEZEMBER

Arnsdorf. Advent der Wachauer Volkstanzgruppe in der Kirche St. Johann im Mauerthale, 17 Uhr.

Bergern. Adventmarkt „Langegger-Hof“ mit Christbaumverkauf, ab 11 Uhr.

Bergern. Karitativer Glühweinstand des SV-Knudde, ab 18 Uhr im Garten des VAZ Geyersberg.

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 11-20 Uhr.

Gföhl. Punschstand der ÖVP am Hauptplatz.

Gföhl. Seniorenadvent im Gasthaus Braun, ab 14 Uhr.

Gföhl . Weihnachtszauber im Gföhlerwald, Freilichtbühne, ab 14 Uhr.

Gobelsburg. Glühweinstand der ÖVP, Josef Steininger Platz, ab 15 Uhr.

Krems. Glockenspiel live im Steinertor mit Franz Haselböck, 17 Uhr.

Krems. Theater im Pfarrsaal: „Paul und die verflixte Lichterkette“, 18.30 Uhr.

Langenlois. „Fröhliche Loisium“, Weihnachtsmarkt mit Konzerten, Loisium Wein-Erlebnis-Welt, 10-18 Uhr.

Langenlois. Glühweinstand der FF, Kornplatz 6, ab 13 Uhr.

Mautern. Glühweinstand der FPÖ im Margarethenhof, ab 15 Uhr.

Meisling. Adventmesse in der Pfarrkirche Obermeisling, 17 Uhr, anschließend Fackelzug.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

Schiltern. Glühweinstand des Kameradschaftsbundes, Marktplatz, ab 15 Uhr.

Stein. Adventmarkt am Ludwig-von-Köchel-Platz, 13–18 Uhr.

Stein. Adventkonzert „Auf nach Bethlehem“ im Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 18.30 Uhr.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

SONNTAG, 18. DEZEMBER

Bergern. Adventmarkt „Langegger-Hof“ mit Christbaumverkauf, ab 9 Uhr.

Bergern. Weihnachtskonzert der Singgemeinschaft, Pfarrkirche Unterbergern, 17 Uhr.

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 11-20 Uhr.

Gföhl. Punschstand der ÖVP am Hauptplatz.

Gföhl. Weihnachtszauber im Gföhlerwald, Freilichtbühne, ab 14 Uhr.

Grainbrunn. Vorweihnachtliche Familienmesse, 8.30 Uhr.

Krems. Adventmarkt in der Evangelischen Heilandskirche, 10.30-12 Uhr.

Krems. Theater im Pfarrsaal: „Paul und die verflixte Lichterkette“, 16 Uhr.

Langenlois. „Fröhliche Loisium“, Weihnachtsmarkt mit Konzerten, Loisium Wein-Erlebnis-Welt, 10-18 Uhr.

Langenlois. Adventkonzert der Liedertafel, Pfarrkirche, 16 Uhr.

Maria Langegg. Adventliedersingen, Barocksaal Kloster Maria Langegg, 15 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

Schönberg. Adventstimmung in der Pfarrkirche, 16 Uhr, gemütlicher Ausklang.

Stein. Adventmarkt am Ludwig-von-Köchel-Platz, 10–18 Uhr.

Wagram. Weihnachtskonzert er Musikschule Region Wagram, Haus der Musik, 17 Uhr.

Montag, 19. Dezember

Krems. Weihnachtskonzert in der Musikschule, Hafnerplatz 2, 17 Uhr.

DIENSTAG, 20. DEZEMBER

Rohrendorf. Weihnachtsfeier der Senioren in der Weinlandhalle, 15 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

DONNERSTAG, 22. DEZ.

Gföhl. Kindergottesdienst im Advent, Pfarrheim, 16.30 Uhr.

Krems. Rorateandacht in der Pfarrkirche St. Veit, 6 Uhr, anschließend gemeinsames Frühstück.

Krems. Kindermusical „Komm lass uns träumen – Weihnachten wie damals“, Pfarrsaal St. Veit, 17.30 Uhr.

Lerchenfeld. Roratemesse, 6 Uhr, anschließend gemeinsames Frühstück.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

FREITAG, 23. DEZEMBER

Bergern. Glühweintreff des Verschönerungsvereins Oberbergern, Dorfstadel, ab 17 Uhr.

Gföhl. Roratemesse in der Pfarrkirche, 6 Uhr.

Langenlois. Adventandacht in der Kapelle Haindorf, 19 Uhr.

SAMSTAG, 24. DEZEMBER

Bergern. Kinderbetreuung im Feuerwehrhaus Schenkenbrunn, 9-12 Uhr; Kinderbetreuung der Dorferneuerung Geyersberg-Nesselstauden im Feuerwehrhaus, 10-12 Uhr; Hirtenspiel für Kinder in der Pfarrkirche Unterbergern, 15.30 Uhr.

Feuersbrunn. 20 Uhr Christmette, vorher Turmblasen.

Gföhl. Friedenslicht in Meisling, FF-Haus, 13-15 Uhr, Kindermette in der Pfarrkirche, 16.30 Uhr, Christmette, 22 Uhr, Turmblasen, 23 Uhr.

Gobelsburg. Christmette um 22 Uhr.

Grafenwörth. 22 Uhr Christmette, vorher Turmblasen.

Grainbrunn. Christmette um 22 Uhr.

Krems. Christkind on Ice, Kunsteisbahn, 11 Uhr.

Krems. Kinderführung mit Ritter Bertl, Gozzoburg, 11 und 13 Uhr.

Krems. Weihnachtliche Bläser – Friedhof Krems: 16.15 Uhr, Friedhof Stein: 17 Uhr, Piaristenturm: 23.30 Uhr.

Langenlois. Verteilung des Friedenslichtes im Pfadfinderheim, Dr. Münch Gasse 3, 8.30-12 Uhr; Christmette um 22 Uhr.

Maria Langegg. Weihnachtsliederblasen der Dunkelsteiner Blasmusik, 21.30 Uhr.

Mautern. Krippenandacht in der Kapelle Baumgarten, 15 Uhr; Krippenandacht in der Pfarrkirche Mautern, 16 Uhr, Christmette in der Pfarrkirche, 22 Uhr.

Moritzreith. Turmblasen um 21.45 Uhr.

Rohrendorf . Friedenslicht des Kulturforums Neustift in der Marienkapelle, 14-17 Uhr; Christmette in der Pfarrkirche, 22 Uhr.

Schiltern. Christmette um 21.30 Uhr.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

Zöbing . Weihnachtskindergarten in der Festhalle, 13.30-16.30 Uhr; Christmette um 21.30 Uhr.

SONNTAG, 25. DEZEMBER

Feuersbrunn. Heilige Messe um 10 Uhr.

Grafenwörth. Heilige Messe um 10 Uhr.

Grainbrunn. Christtag, heilige Messe um 8.30 Uhr.

Mautern. Weihnachtsmesse in der Pfarrkirche, 10 Uhr.

MONTAG, 26. DEZEMBER

Grainbrunn. Stefanitag, heilige Messe um 8.30 Uhr.

Mautern. Hochamt – Hl. Stephanus in der Pfarrkirche, 9 Uhr.

DONNERSTAG, 29. DEZEMER

Feuersbrunn. Altjahresausblasen in der Kellergasse, 16 Uhr.

FREITAG, 30. DEZEMBER

Rohrendorf. Altjahressegen, 16 Uhr.

SAMSTAG, 31. DEZEMBER

Feuersbrunn. Jahresschlussmesse, 17 Uhr.

Gföhl. Jahresabschlussgottesdienst, 14.30 Uhr.

Grafenwörth. Glühwein im Hof des Heurigen Ott, 12.30-18.30 Uhr.

Grafenwörth. Jahresschlussmesse, anschließend Agape, 15 Uhr.

Grainbrunn. Dankgottesdienst mit heiliger Messe um 16 Uhr.

Mautern. Jahresschlussdankandacht und heilige Messe in der Pfarrkirche, 17 Uhr.