Dienstag, 6. Dezember

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Stein. Christbaumheuriger mit Flohmarkt beim Weingut Mayer-Resch, Steiner Kellergasse 40, ab 11.30 Uhr.

MITTWOCH, 7. DEZEMBER

Etsdorf. Mutter-Eltern-Beratung, Untere Marktstraße 4, ab 14 Uhr.

Gföhl. Eltern-Infoabend in der Bibliothek der NMS/PTS Gföhl, ab 18.30 Uhr.

Gloden. Wintersonnwendfeuer beim Spielplatz, 18 Uhr.

Stein. Christbaumheuriger mit Flohmarkt beim Weingut Mayer-Resch, Steiner Kellergasse 40, ab 11.30 Uhr.

Donnerstag, 8. Dezember

Stein. Christbaumheuriger mit Flohmarkt beim Weingut Mayer-Resch, Steiner Kellergasse 40, ab 11.30 Uhr.

Stein. Konzert „Kammermusik erklärt gehört“: Bach, Musikalisches Opfer, Kloster Und, 19.30 Uhr.

Wagram. Tag der offenen Tür bei Tirok-Modelleisenbahn- anlage, Flurgasse 18, 14-20 Uhr.

FREITAG, 9. DEZEMBER

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems. Nachtwächterführung durch Krems, Treffpunkt Utzstraße 1, Tourismusbüro, 18 Uhr, Anmeldung unter 02732/82676.

Langenlois. Theater „Fassade“, Mühlenhof, Gartenzeile 5, 19 Uhr, Vorverkauf bei Kultur Langenlois unter 02734/ 3450.

Stein. Christbaumheuriger mit Flohmarkt beim Weingut Mayer-Resch, Steiner Kellergasse 40, ab 11.30 Uhr.

Stein. „Cinezone“ im Kino im Kesselhaus: Film „Paterson“, anschließend Konzert von Natalie Ofenböck & Der Nino aus Wien, ab 19 Uhr.

SAMSTAG, 10. DEZEMBER

Gföhl. Hallenturniere in der Sporthalle (SC Admira), 9-18 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Mautern. Krampuskränzchen in der Römerhalle, 20 Uhr.

Stein. Christbaumheuriger mit Flohmarkt beim Weingut Mayer-Resch, Steiner Kellergasse 40, ab 11.30 Uhr.

SONNTAG, 11. DEZEMBER

Gföhl. Hallenturniere in der Sporthalle (SC Admira), 9-18 Uhr.

Lichtenau. Leihbücherei des Museums „der Bauer als Selbsversorger“, von 10-12 Uhr geöffnet.

Rastenfeld. Blutspenden in der Neuen NÖ Mittelschule, 8.30-12 und 13-15 Uhr.

Stein. Christbaumheuriger mit Flohmarkt beim Weingut Mayer-Resch, Steiner Kellergasse 40, ab 10 Uhr.

MONTAG, 12. DEZEMBER

Krems. Bücherflohmarkt der Campus-Bibliothek der Kirchlich Pädagogischen Hochschule, Dr.-Gschmeidler-Straße 28, Eingangsbereich (9 bis 16 Uhr).

DIENSTAG, 13. DEZEMBER

Grafenwörth. Mutter-Eltern-Beratung in Springbrunn, ab 8.30 Uhr.

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Krems. Bücherflohmarkt der Campus-Bibliothek der Kirchlich Pädagogischen Hochschule, Dr.-Gschmeidler-Straße 28, Eingangsbereich (9 bis 16 Uhr).

Paudorf. LILITH-Frauenberatung, Gemeindeamt, 14-16 Uhr.

Mittwoch, 14. Dezember

Etsdorf. Mutter-Eltern-Beratung, Untere Marktstraße 4, 14 Uhr.

Krems. Bücherflohmarkt der Campus-Bibliothek der Kirchlich Pädagogischen Hochschule, Dr.-Gschmeidler-Straße 28, Eingangsbereich (9 bis 16 Uhr).

Langenlois. Blutspenden im Rotkreuz-Haus, 16-20 Uhr.

Stein. Kremser Kamingespräch zum Thema „Erzählinseln“ mit Erzählerin Karin Tscholl (Frau Wolle) und Psychiater Kostas Papageorgiou, Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 18 Uhr.

Donnerstag, 15. Dez.

Furth. Stammtisch für pflegende Angehörige im Pfarrsaal Furth, 19 Uhr.

Krems. Bücherflohmarkt der Campus-Bibliothek der Kirchlich Pädagogischen Hochschule, Dr.-Gschmeidler-Straße 28, Eingangsbereich (9 bis 16 Uhr).

Stein. Konzert „Das End vom Liad“ mit Roland Neuwirth & Extremschrammeln, Salzstadl, Donaulände 32, 20 Uhr.

ADENTVERANSTALTUNGEN BEZIRK KREMS

DIENSTAG, 6. DEZEMBER

Gföhl. Nikolausfeier in der Pfarrkirche, 16.30 Uhr.

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, 14.30 Uhr: Adventkonzert.

Rohrendorf. Nikolausfeier in der Pfarrkirche, 16.30 Uhr.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt, Rossatz 104, täglich 14 bis 18 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

MITTWOCH, 7. DEZEMBER

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, 14.30 Uhr: Adventkonzert.

Krems. Seniorennachmittag im Advent, Pfarre St. Paul, 14 Uhr.

Krems. Perchtenlauf mit den „Woidviertla Höhln Teifl’n“, Abschluss am Dreifaltigkeitsplatz, ab 18 Uhr.

Paudorf. KBW: Rückblick in vergangene Zeiten, Vorstellung aller Berufe, Hellerhof, 19 Uhr.

Meisling. Advent im FF-Haus, ab 18.30 Uhr.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt, Rossatz 104, täglich 14 bis 18 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

DONNERSTAG, 8. DEZEMBER

Droß. Tagesausflug zum Christkindlmarkt in Linz. Treffpunkt, 8.45 Uhr vor dem Gemeindeamt, Anmeldungen unter 0650/ 7071114.

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 11-20 Uhr.

Feuersbrunn. Adventstimmung des Musikvereins vor dem Musikheim, 16 Uhr.

Furth. KBW: Stella Maris, Kammermusik im Advent, Pfarrsaal Furth, 18 Uhr.

Gföhl. Konzert im Advent, Singgemeinschaft der Bäuerinnen, Pfarrkirche Niedergrünbach, 15 Uhr.

Göttweig. Adventlicher Zauber im Stift, 10-18 Uhr, Kinderprogramm, 14.30 Uhr: Adventkonzert, 16.45 Uhr: Turmblasen.

Grafenegg. Grafenegger Advent im Schloss und Park, 10-19 Uhr, Programm auf grafenegg.com.

Grafenegg. NÖ Adventsingen beim Grafenegger Advent, Auditorium, 19 Uhr.

Grainbrunn. Heilige Messe zu Maria Empfängnis mit der Musikkapelle Sallingberg, 8.30 Uhr.

Langenlois. Mini-Weihnachtsmarkt im Pfarrsaal (Jugendraum), 10-16 Uhr.

Langenlois. Russisches Weihnachtsmärchen mit Musik „Väterchen Frost“, Arkadensaal, 16 Uhr.

Maria Laach. Stimmungsvolles Adventsingen in der Wallfahrtskirche, 14.30 Uhr.

Mautern. Gedenkwanderung – Innehalten im Advent, Treffpunkt vor der Römerhalle, 13.30 Uhr.

Niedergrünbach. Konzert im Advent in Niedergrünbach Nr. 19, 15-17 Uhr.

Rohrendorf. Adventkonzert des Weinlandchors in der Pfarrkirche, 18.30 Uhr, Glühweinausschank des Elternvereins ab 19 Uhr am Pfarrplatz.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt, Rossatz 104, täglich 14 bis 18 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

FREITAG, 9. DEZEMBER

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 15-20 Uhr.

Gföhl. Roratemessse in der Pfarrkirche, 6 Uhr.

Gföhl. Perchten Warm-Up um 17.30 Uhr; Perchtenlauf um 19 Uhr, anschließend Riesenfeuerwerk.

Gobelsburg. Glühweinstand des Elternbeirates Kindergarten Gobelsburg, Josef Steininger Platz, ab 16 Uhr.

Grafenegg. Grafenegger Advent im Schloss und Park, 10-19 Uhr, Programm auf grafenegg.com.

Grafenegg. NÖ Adventsingen beim Grafenegger Advent, Auditorium, 19 Uhr.

Krems. Englische Lesestunde „Elmer in the snow“ in der Stadtbücherei, Körnermarkt 14, 15 Uhr.

Langenlois. „Wei(h)nachterl“ kommentierte Weinverkostung, Loisium Wein-Erlebnis-Welt, 16-17 Uhr.

Lichtenau. Perchtenlauf mit den Gföhler Gruabnteifln, anschließend Riesenfeuerwerk, ab 19 Uhr.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt, Rossatz 104, täglich 14 bis 18 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, 16-18 Uhr Perchtenlauf, Programm unter www.kittenberger.at.

SAMSTAG, 10. DEZEMBER

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 11-20 Uhr.

Dürnstein. Weihnachtskrippen Verkaufsausstellung im Stift Dürnstein, 14-18 Uhr.

Gföhl. Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes im Gasthaus Haslinger, ab 14 Uhr.

Grafenegg. Grafenegger Advent im Schloss und Park, 10-19 Uhr, Programm auf grafenegg.com.

Grafenwörth. Roratemesse, 6 Uhr.

Grafenwörth. Vorweihnachtlicher Kabarettabend „Ach du Heilige...“, Haus der Musik, 19.30 Uhr.

Großmotten. Nikolausfeier und Glühweinabend. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus in die Kapelle, anschließend Zusammenkunft im FF-Haus.

Hadersdorf. Weihnachtskonzert im Turnsaal der Volksschule, 19 Uhr.

Langenlois. Irmie Vesselsky und Herbert Lohner: „Es weihnachtet...“, Loisium Wein-Erlebnis-Welt, 19 Uhr.

Mautern. Weihnachtsbasteln im Jugendzentrum, 10-16 Uhr.

Mautern. Krampuskränzchen des ÖAMTC Krems, Römerhalle.

Ottenstein. Adventmarkt im Schloss, 11-18 Uhr.

Rehberg. Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes Rehberg-Imbach, Bauernmarkthalle Imbach, 14 Uhr.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt, Rossatz 104, täglich von 14 bis 18 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

Schiltern. Glühweinstand der katholischen Frauenbewegung, Marktplatz, ab 15 Uhr.

Stein. Adventmarkt der Volkskultur Europa im Haus der Regionen in Stein.

Stein. Krippenandacht bei Weingut Mayer Resch, Steiner Kellergasse 40, 19 Uhr.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

Weißenkirchen. Adventwanderung, (auch für Kinder geeignet), Treffpunkt Marktplatz Weißenkirchen, Abmarsch: 15 Uhr.

Wolfshoferamt. Glühweinstand der Landjugend in der Freizeitanlage, 19 Uhr.

SONNTAG, 11. DEZEMBER

Dürnstein. Wachauer Advent im Schloss Dürnstein, 11-20 Uhr.

Dürnstein. Weihnachtskrippen Verkaufsausstellung im Stift Dürnstein, 10-17 Uhr.

Dross. Besinnliche Advent-stunde mit weihnachtlichen Liedern, Texten und Gedichten in der Pfarrkirche, 15 Uhr.

Egelsee. Laternenmarsch der SPÖ Sektion Egelsee/Scheibenhof/Alauntal zur Hubertushütte. Abmarsch 15.30 Uhr beim Heurigenlokal Wittmann/Rieder.

Furth. Vorweihnachtliches Singen und Musizieren, Pfarrkirche Furth, 17 Uhr.

Gföhl. Adventkonzert in der Pfarrkirche, 16 Uhr.

Grafenegg. Grafenegger Advent im Schloss und Park, 10-19 Uhr, Programm auf grafenegg.com.

Hollenburg. Adventandacht in der Wetterkreuzkirche, 16 Uhr.

Krems. Adventmarkt in der Evangelischen Heilandskirche, 10.30-12 Uhr.

Krems. Adventnachmittag für Kinder in der Pfarre St. Paul, ab 14 Uhr.

Krems. Wachauer Adventsingen in der Dominikanerkirche, 15 Uhr.

Langenlois. Adventkonzert „Cantus Vivendi“, Nikolauskirche, 16 Uhr.

Mautern. Adventkonzert in der Pfarrkirche, 16 Uhr.

Mittelbergeramt. Advent Creativ- und Infotage beim Kerzen Koch, Nr. 19, 10-17 Uhr.

Ottenstein. Adventmarkt im Schloss, 11-18 Uhr.

Paudorf. Adventkonzert in der Pfarrkirche St. Altmann, Hellerhof, mit dem Chor Euphorico und Gospelchor Wetterkreuz, 17 Uhr.

Rohrendorf. Adventmesse mit Pfarrcafé, 9 Uhr.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt, Rossatz 104, täglich von 14 bis 18 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

Seebarn. Advent im Park vor dem Schloss, ab 15 Uhr.

Stein. Figurentheater für Kinder „ Der Weihnachtsfuchs“, Kino im Kesselhaus, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 15 Uhr.

Stein. Adventmarkt der Volkskultur Europa im Haus der Regionen in Stein.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

MONTAG, 12. DEZEMBER

Altpölla. Adventfenster-Schauen und Glühweinstand beim FF-Haus, 18 Uhr.

Mittelbergeramt. Weihnachtkerzen gestalten, einfärben, dekorieren, Holzfackeln herstellen bei Koch-Kerzen, 10-17 Uhr.

Dienstag, 13. Dezember

Mittelbergeramt. Weihnachtkerzen gestalten, einfärben, dekorieren, Holzfackeln herstellen bei Koch-Kerzen, 10-17 Uhr.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt, Rossatz 104, täglich von 14 bis 18 Uhr.

MITTWOCH, 14. DEZEMBER

Krems. Adventkonzert der Stadtkapelle Krems in der Stadtpfarrkirche, 19 Uhr.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt, Rossatz 104, täglich von 14 bis 18 Uhr.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

DONNERSTAG, 15. DEZ.

Krems. Rorateandacht in der Pfarrkirche St. Veit, 6 Uhr, anschließend gemeinsames Frühstück.

Langenlois. Roratemesse, mitgestaltet von Jubilate Deo, Pfarrkirche, 6.15 Uhr.

Lerchenfeld. Roratemesse, 6 Uhr, anschließend gemeinsames Frühstück.

Rossatz. Kunst- und Trödelweihnachtsmarkt, Rossatz 104, täglich von 14 bis 18 Uhr.